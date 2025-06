Motocross MX2, Matteo Adamo è 3° in gara-2 in Germania e balza in testa al Mondiale!

Gara-2 del Gran Premio di Germania 2025 è stata conquistata dallo spagnolo Guillem Farres (Triumph) che è riuscito a tenere dietro tutti gli avversari, ottenendo la prima vittoria in Motocross MX2 della carriera. Dietro al pilota iberico troviamo l’olandese Kay De Wolf (Husqvarna, +06.779), che ha condotto una gara senza prendere particolari rischi. Chiude terzo Andrea Adamo (KTM, +12.108) che vince il Gran Premio e balza in testa al Mondiale.

La gara parte con Sacha Coenen in testa, seguito da Guillem e da De Wolf che, a differenza di gara-1, riesce a guadagnare subito il terzo posto. Tutto cambia con l’errore del belga che scivola in 17esima piazza e lascia la leadership della gara allo spagnolo. I grandi distacchi impediscono sorpassi e rimonte e costringono Simon Langenfelder a restare in nona posizione dopo una brutta partenza.

Andrea Adamo per tutta la durata di gara-2 mantiene un prezioso quarto posto ma sfruttando l’errore di Coenen riesce ad acciuffare il podio garantendosi il Gran Premio di Germania 2025. Alle sue spalle l’altro azzurro Valerio Lata che è stato dietro il 2003 siciliano per tutta la gara, non riuscendo mai a sorpassarlo. Il pilota della Honda chiude il GP teutonico con due quarti posti significanti.

Con il podio ottenuto in gara-2 e la vittoria in gara-1 Andrea Adamo è riuscito a vincere il Gran Premio della Germania 2025, balzano in testa al campionato Mondiale con 466 punti. Prestazione opaca per Simon Langenfelder che, nel GP di casa, ottiene un nono ed un terzo posto, perdendo la leadership della classifica piloti, ora condotta dal siciliano con 3 lunghezze di vantaggio.