MX2, Andrea Adamo si impone in gara-1 a Teutschenthal! Valerio Lata sfiora il podio

Grande Italia in gara-1 a Teutschenthal (Germania), decimo round del Mondiale 2025 di Motocross. Nella classe MX2, infatti, è arrivata la vittoria di Andrea Adamo. Il pilota della KTM ha preceduto di 1.450 il belga Sacha Coenen (KTM) e di 5.665 il padrone di casa, Simon Laengenfelder (KTM), in un dominio della casa austriaca. Con questo risultato, il teutonico mantiene la vetta della classifica mondiale, ma vede avvicinarsi Adamo, distante solo 5 lunghezze.

Una manche vinta in maniera autorevole da Adamo che, dopo aver concluso terzo la Qualifying Race di ieri, ha voluto dimostrare le proprie qualità sul tracciato tedesco. Grande sicurezza nell’affrontare i canali per il centauro siciliano e soprattutto eccellente il sorpasso fatto ai danni di Coenen in un momento importante di gara-1.

Una manovra che ha dato tanta fiducia ad Adamo, bravo a stringere i denti e a precedere tutti all’arrivo. Una prova però in cui si è confermato anche l’ottimo Valerio Lata. Il giovane pilota della Honda, ieri sorprendentemente vittorioso nella gara di qualificazione, è giunto ai piedi del podio (quarto), distante dal vertice 8.112. Vedremo se la top-3 in gara-2 sarà centrata dall’altro pilota tricolore.

Una classifica in cui il terzo della classifica mondiale (campione del mondo in carica), Kay de Wolf (Husqvarna), non è andato oltre il settimo posto a 11.030, mentre l’altro centauro italiano presente, Simone Mancini (Fantic), si è dovuto ritirare.

CLASSIFICA GARA-1 GP GERMANIA MX2 2025

1 80 ADAMO, Andrea ITA FMI Red Bull KTM Factory RacingKTM 34:06.569 0.000 49.077 25

2 19 COENEN, Sacha BEL FMB Red Bull KTM Factory RacingKTM 34:08.019 1.450 49.043 22

3 27 LÄNGENFELDER, Simon GER DMSB Red Bull KTM Factory RacingKTM 34:12.234 5.665 48.942 20

4 18 LATA, Valerio ITA FMI Honda HRC Honda 34:14.681 8.112 48.884 18

5 9 BENISTANT, Thibault FRA FFM Monster Energy Yamaha Factory Yamaha 34:14.955 8.386 48.877 16

6 26 EVERTS, Liam BEL FMB Nestaan Husqvarna Factory Racing Husqvarna 34:16.397 9.828 48.843 15

7 1 DE WOLF, Kay NED KNMV Nestaan Husqvarna Factory Racing Husqvarna 34:17.599 11.030 48.814 14

8 8 MC LELLAN, Camden RSA KNMV MONSTER ENERGY TRIUMPH RACING Triumph 34:19.043 12.474 48.780 13

9 99 FARRES, Guillem ESP RFME MONSTER ENERGY TRIUMPH RACING Triumph 34:25.281 18.712 48.633 12

10 51 OLIVER, Oriol ESP RFME GABRIEL SS24 KTM FACTORY JUNIORS KTM 34:26.086 19.517 48.614 11

11 83 GRAU, Maxime FRA FFM WZ-RACING KTM KTM 35:01.279 54.710 47.799 10

12 47 REISULIS, Karlis Alberts LAT LAMSF Monster Energy Yamaha Factory Yamaha 35:05.676 59.107 47.700 9

13 319 PRUGNIERES, Quentin Marc FRA FFM WZ-RACING KTM KTM 35:07.999 1:01.430 47.647 8

14 20 MIKULA, Julius CZE ACCR TM Moto CRD Motosport TM 35:11.742 1:05.173 47.563 7

15 696 GWERDER, Mike SUI SWISSMOTOHTS KTM Racing Team KTM 35:12.753 1:06.184 47.540 6

16 172 VALK, Cas NED KNMV Van Venrooy KTM Racing KTM 35:13.285 1:06.716 47.528 5

17 432 VAN ERP, Ivano NED KNMV Yamaha 35:24.011 1:17.442 47.288 4

18 515 FREDSOE, Mads DEN DMU Cat Moto Bauerschmidt Husqvarna Husqvarna 35:29.178 1:22.609 47.173 3

19 33 KARSSEMAKERS, Kay NED KNMV Kawasaki 35:33.879 1:27.310 47.069 2

20 22 BRACERAS, David ESP RFME JM Honda Racing Honda 35:35.285 1:28.716 47.038 1

21 170 KEES, Valentin GER DMSB KTM Kosak Team KTM 35:39.569 1:33.000 46.944 0

22 256 SMITH, Magnus DEN DMU KL Racing Team KTM 35:40.216 1:33.647 46.930 0

23 304 OWENS, Liam AUS MA Cat Moto Bauerschmidt Husqvarna Husqvarna 35:40.486 1:33.917 46.924 0

24 408 SMULDERS, Scott NED KNMV Triumph 34:20.157 -1 Lap 46.045 0

25 382 CARRERAS, Manuel ESP RFME KMP HONDA RACING TEAM BY DVAG Honda 34:21.900 1.743 46.006 0

26 473 WOHNHAS, Collin GER DMSB SixtySeven Racing-Team Husqvarna 34:38.675 18.518 45.635 0

27 114 VENNEKENS, Nicolas BEL FMB VNT Racing KTM KTM 34:41.980 21.823 45.562 0

28 437 VENHODA, Martin CZE ACCR GASGAS 34:59.698 39.541 45.178 0

29 63 PEKLAJ, Jaka SLO AMZS Peklaj Husqvarna Racing Team Husqvarna 35:05.117 44.960 45.062 0

30 466 JANOUT, Vaclav CZE FMI Osicka MX Team KTM 35:22.385 1:02.228 44.695 0

31 941 ALBERS, Lukas GER DMSB KTM 36:10.136 -2 Laps 41.140 0

32 97 MANCINI, Simone ITA FMI Fantic Factory Racing EMXFantic 28:33.608 -4 Laps 45.588 0

33 338 OLSSON, Filip SWE SVEMO Young Motion powered by Resa KTM 12:41.228 -12 Laps 43.982 0

34 524 DE BAERE, Emile BEL FMB D.V.S junior racing TM 4:52.427 -16 Laps 38.163 0

35 317 VALIN, Mathis FRA FFM Kawasaki Racing Team MXGPKawasaki 0.000 -18 Laps 0.000 0