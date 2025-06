MX2, Andrea Adamo non molla e dopo Teutschenthal si riprende la vetta della classifica generale

Siamo giunti esattamente al giro di boa del Mondiale MX2 2025. Dieci gare sono ormai andate in archivio, altrettante ci rimangono per capire chi potrà mettere mano sul titolo della classe più leggera. Certezze non ce ne sono, di sicuro ci attende un finale di campionato vibrante.

Il Gran Premio di Germania di Teutschenthal ha regalato nuovamente grandi emozioni e colpi di scena ma, soprattutto, una corsa verso il titolo del tutto aperta ed incerta. Il nostro Andrea Adamo ha centrato il successo nel round teutonico e si è riportato in vetta alla graduatoria con 466 punti contro i 463 del padrone di casa Simon Laengenfelder ed i 435 di Kay de Wolf.

A Teutschenthal il nostro portacolori ha centrato il terzo posto nella Qualifying Race, il successo nella prima manche ed il terzo nella seconda. Bottino totale di 53 punti e tappa tedesca conquistata. Dopo l’ottimo round francese, il pilota della KTM si è confermato anche in Germania, ribadendo a tutti la sua chiara intenzione di vincere il titolo.

Il nativo di Erice vuole il bis del titolo del 2023. Il percorso non sarà assolutamente semplice. Simon Laengenfelder e Kay de Wolf sono in scia, mentre Liam Everts (377 punti), Sacha Coenen (342) e Thibault Benistant (337) sono distanti ma non ancora fuori dalla corsa. Ci attendono 10 gare da vivere tutte d’un fiato. Si inizierà in Lettonia e Kegums, si chiuderà in Australia a Darwin il 21 settembre. Andrea Adamo riuscirà a vincere il titolo di MX2?