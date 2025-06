MX2: Andrea Adamo decimo nella gara-1 del GP di Gran Bretagna, vince Langenfelder

Inizia in salita la domenica di Andrea Adamo, impegnato quest’oggi nel GP della Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del lunghissimo Mondiale 2025 di motocross, specialità MX2. Il pilota siciliano infatti si è dovuto accontentare soltanto della decima piazza in gara-1, malgrado un inizio particolarmente promettente.

Nello specifico il centauro in forza alla KTM è riuscito a compiere una grande uscita dai blocchi, arrivando per primo alla prima curva prendendo così la testa della gara, salvo però prima essere sorpassato da Oriol Oliver e poi cadere al secondo giro, fattore che gli ha fatto così perdere la rincorsa per il podio.

Ad approfittare del passo falso di Andrea ci ha pensato Simon Langenfelder (Red Bull KTM Factory Racing), bravo a compiere una corsa di grande consistenza contrassegnata da un timing totale di 35:30.890, precedendo il compagno di squadra Sacha Coenen, secondo a 6.401, e il già citato Oriol Oliver (GABRIEL SSK KTM), terzo a 10.850.

Quarta piazza invece per Camden Mc Lellan (Monster Energy Triumph), il quale ha chiuso con un gap di 24.946 piazzandosi davanti al teammate Guillem Farres, quinto a 26.515, oltre a Liam Everts (Neestan Husqvarna Factor), sesto a 26.761, e Kay de Wolf (Nestaan Husqvarna Factor), settimo a 28.999.

Da citare poi la quattordicesima piazza di Valerio Lata (Honda HRC) con un ritardo di1:10.437. Gara-2 si disputerà alle 16.10. Di seguito la classifica completa.

GP GRAN BRETAGNA MX2: CLASSIFICA GARA-1

1 27 Längenfelder, Simon GER KTM 35:30.890 16 2:03.930 6 2:06.802 2:05.945 2:05.883 0:32.474 0:34.058 0:32.754 0:27.516 Finish

2 19 Coenen, Sacha BEL KTM 35:36.291 16 0:05.401 0:05.401 2:04.819 5 2:06.765 2:06.221 2:06.441 0:32.050 0:34.375 0:33.057 0:27.283 Finish

3 51 Oliver, Oriol ESP KTM 35:41.740 16 0:10.850 0:05.449 2:05.266 6 2:07.940 2:06.554 2:05.444 0:32.766 0:35.435 0:32.860 0:26.879 Finish

4 8 Mc Lellan, Camden RSA TRI 35:55.836 16 0:24.946 0:14.096 2:04.735 12 2:06.641 2:06.296 2:06.740 0:31.742 0:34.015 0:33.193 0:27.691 Finish

5 99 Farres, Guillem ESP TRI 35:57.405 16 0:26.515 0:01.569 2:05.288 7 2:06.575 2:05.980 2:06.021 0:31.991 0:34.578 0:32.984 0:27.022 Finish

6 26 Everts, Liam BEL HUS 35:57.651 16 0:26.761 0:00.246 2:05.068 16 2:05.068 2:06.535 2:05.977 0:31.943 0:34.020 0:32.595 0:26.510 Finish

7 1 de Wolf, Kay NED HUS 35:59.889 16 0:28.999 0:02.238 2:05.817 11 2:06.085 2:06.768 2:07.266 0:31.887 0:34.048 0:32.963 0:27.187 Finish

8 317 Valin, Mathis FRA KAW 36:01.711 16 0:30.821 0:01.822 2:06.035 12 2:06.458 2:06.605 2:06.707 0:32.270 0:34.311 0:33.056 0:26.821 Finish

9 22 Braceras, David ESP HON 36:12.282 16 0:41.392 0:10.571 2:07.136 16 2:07.136 2:07.742 2:08.393 0:32.655 0:34.393 0:32.814 0:27.274 Finish

10 80 Adamo, Andrea ITA KTM 36:13.043 16 0:42.153 0:00.761 2:06.408 16 2:06.408 2:08.262 2:08.025 0:31.944 0:33.990 0:32.889 0:27.585

11 9 Benistant, Thibault FRA YAM 36:13.290 16 0:42.400 0:00.247 2:04.794 16 2:04.794 2:07.592 2:04.908 0:31.728 0:33.368 0:32.765 0:26.933 Finish

12 172 Valk, Cas NED KTM 36:15.585 16 0:44.695 0:02.295 2:06.136 5 2:07.875 2:07.617 2:08.921 0:33.032 0:35.151 0:33.038 0:26.654 Finish

13 319 Prugnieres, Quentin Marc FRA KTM 34:21.481 15 1:00.254 0:15.559 2:07.401 7 2:08.668 2:08.205 2:08.960 0:33.220 0:35.718 0:34.071 Inter 3

14 18 Lata, Valerio ITA HON 34:26.834 15 1:06.865 0:06.611 2:06.499 13 2:11.474 2:08.393 2:06.499 0:32.976 0:36.093 0:35.198

15 47 Reisulis, Karlis Alberts LAT YAM 34:33.308 15 1:12.734 0:05.869 2:08.311 11 2:10.686 2:09.682 2:09.436 0:33.213 0:36.187 0:34.262 Inter 3

16 33 Karssemakers, Kay NED KAW 34:52.234 15 1:33.276 0:20.542 2:09.486 12 2:12.713 2:14.510 2:13.112 0:34.185 0:36.831 Inter 2

17 338 Olsson, Filip SWE KTM 35:40.537 15 -1 lap 0:48.303 2:12.565 7 2:19.506 2:13.794 2:12.607 0:34.101 0:37.613 0:38.181 0:29.611 Finish

18 473 Wohnhas, Collin GER HUS 35:46.801 15 0:06.264 0:06.264 2:12.051 12 2:14.147 2:13.269 2:14.145 0:33.298 0:37.311 0:34.342 0:29.196 Finish

19 256 Smith, Magnus DEN KTM 35:47.400 15 0:06.863 0:00.599 2:11.588 15 2:11.588 2:15.355 2:13.858 0:33.452 0:35.297 0:34.606 0:28.233 Finish

20 938 Bicalho, Rodolfo BRA KTM 34:58.565 14 1:33.155 1:26.292 2:16.688 12 2:17.393 2:19.014 2:16.688 0:34.081 0:38.207 Inter 2

21 114 Vennekens, Nicolas BEL KTM 35:54.041 14 -2 laps 0:55.476 2:15.232 2 2:22.899 2:20.171 2:17.428 0:36.497 0:39.785 0:36.274 0:30.343 Finish

22 489 Walvoort, Jens NED KTM 28:15.780 12 -4 laps 2:08.680 6 2:11.232 2:10.142 2:10.554 0:39.510 Inter 1

23 83 Grau, Maxime FRA KTM 20:11.853 8 -8 laps 2:08.199 5 2:53.053 2:10.335 2:09.572 0:33.294 0:35.223 1:04.994 0:39.542 Finish

24 20 Mikula, Julius CZE TM 21:56.533 8 1:44.680 1:44.680 2:08.386 6 4:34.402 2:09.944 2:08.386 1:50.575 1:10.406 0:54.131 0:39.290 Finish

25 524 De Baere, Emile BEL TM 18:23.176 7 -9 laps 2:14.304 3 2:39.706 2:14.939 2:17.452 0:35.306 0:44.675 0:41.812 0:37.913 Finish

26 147 Miot, Florian FRA KTM 15:57.132 6 -10 laps 2:14.536 5 2:18.250 2:14.536 2:31.286 0:33.847 0:37.878 0:36.218 0:30.307 Finish

27 4 Elzinga, Rick NED YAM 6:30.793 2 -14 laps 2:13.531 2 2:13.531 2:15.658 0:33.049 0:36.044 0:35.850 Inter 3