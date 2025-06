MX2, Andrea Adamo cerca riscatto in Gran Bretagna e insegue Laengenfelder nel Mondiale

Questo weekend, tra sabato 21 e domenica 22 giugno, Matterley Basin sarà sede del Gran Premio di Gran Bretagna 2025, dodicesimo round stagionale del Mondiale Motocross. Nella classe MX2 la sfida per il titolo iridato coinvolge tre piloti racchiusi in 37 punti quando mancano nove appuntamenti al termine di una stagione che continua a riservare colpi di scena.

Simon Laengenfelder sta trovando finalmente una grande costanza di rendimento e, nonostante il grave errore all’ultimo giro di gara-2 a Kegums che lo ha privato della vittoria overall nel GP di Lettonia, si è ripreso la tabella rossa di leader della classifica generale con un vantaggio abbastanza cospicuo di 27 punti sul compagno di squadra Andrea Adamo.

Il siciliano della KTM, dopo un lungo inseguimento che lo aveva portato finalmente a guidare il campionato dopo il GP di Germania, è incappato in un brutto weekend a Kegums raccogliendo poco e ritrovandosi nuovamente nel ruolo di cacciatore. Il campione del mondo MX2 del 2023 dovrà dunque tornare protagonista già a Matterley Basin per non far scappare via Laengenfelder e per ritrovare la giusta iniezione di fiducia verso la volata finale del Mondiale.

Battaglia iridata che comprende per il momento anche il campione in carica dell’Husqvarna Kay de Wolf, in crescita nel GP di Lettonia dopo un periodo molto difficile ma ancora lontano dal top del potenziale. Oltre all’olandese, i candidati al podio e al successo in Gran Bretagna saranno sicuramente anche i belgi Liam Everts e Sacha Coenen ed il francese Thibault Benistant.