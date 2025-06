Musetti-Tiafoe oggi, Roland Garros 2025: orario, tv, programma, streaming

Lorenzo Musetti va a caccia della prima semifinale in carriera al Roland Garros. Tra lui e il penultimo atto dello Slam parigino, però, c’è ancora un ostacolo, quello rappresentato da Frances Tiafoe, l’americano che per la prima volta è tra i migliori otto nello Slam rosso.

I precedenti, peraltro, neanche sono del tutto favorevoli al toscano, sotto 2-3 (o 3-4 comprendendo quelli a livello Challenger nel 2020). Sulla terra, però, è Musetti a trovarsi avanti 2-1. Quasi ogni volta c’è sempre stata grande lotta, tranne che a Cincinnati lo scorso anno, quando il numero 2 azzurro, appena rientrato dalle fatiche delle Olimpiadi, raccolse cinque giochi. Sul Court Philippe Chatrier è però un’altra storia.

Il match tra Lorenzo Musetti e Frances Tiafoe è programmato come terzo dopo i due quarti femminili sul Court Philippe Chatrier. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Eurosport 1, oltre che in diretta streaming su Discovery+, SkyGo, Now e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO MUSETTI-TIAFOE, ROLAND GARROS 2025 OGGI

Martedì 3 giugno

Court Philippe Chatrier

Ore 11:00 Sabalenka [1]-Zheng (CHN) [8] – Quarti donne

Svitolina (UKR) [13]-Swiatek (POL) [5] – Quarti donne

Musetti (ITA) [8]-Tiafoe (USA) [15] – Quarti uomini – Diretta tv su Eurosport 1

Ore 20:15 Paul (USA) [12]-Alcaraz (ESP) [2] – Quarti uomini, sessione serale

PROGRAMMA MUSETTI-TIAFOE, ROLAND GARROS 2025: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1

Diretta streaming: Discovery+, SkyGo, Now e DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport