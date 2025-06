Musetti salta il Queen’s: le conseguenze per il ranking ATP. Quanti punti e posizioni perde

Lorenzo Musetti non difenderà la finale disputata lo scorso anno al Queen’s Club: l’azzurro ha dato forfait al torneo di categoria ATP 500 che si disputerà la prossima settimana sull’erba outdoor londinese, ed incasserà uno zero nel ranking mondiale a causa di una penalità.

In stagione, infatti, l’azzurro non ha giocato tornei di categoria ATP 500, ma ha disputato il Masters 1000 di Montecarlo (equiparato ai 500 in quanto non obbligatorio): per regolamento vanno disputati dai giocatori tra i primi 30 al termine della stagione precedente almeno 5 tornei 500.

Musetti non potrà farcela, in quanto restano soltanto altre tre settimane in calendario con tornei ATP 500 in programma, dunque l’azzurro incasserà uno zero come penalità e perderà dunque tutti i 330 punti conquistati lo scorso anno al Queen’s.

L’azzurro non perderà, però posizioni in classifica rispetto alla classifica che verrà rilasciata lunedì 16 giugno: il 23 giugno Musetti sarà comunque settimo ed avrà dunque la testa di serie numero 7 a Wimbledon, dove lo scorso anno arrivò alle semifinali.