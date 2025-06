Musetti-Rune oggi, Roland Garros 2025: orario, tv, programma, streaming

L’ottavo più atteso, quello più bramato dal momento del sorteggio del Roland Garros, è realtà. Da una parte Lorenzo Musetti, l’uomo che ha incantato sulla terra rossa con una costanza da top player in piena regola, dall’altra Holger Rune, il danese che sta provando a riprendersi quei piani alti che aveva raggiunto e poi, nel 2024, ha dovuto abbandonare tra mille difficoltà.

In palio c’è, potenzialmente un quarto di finale che entrambi possono affrontare da favoriti, sia l’uscente dal corrispondente ottavo Frances Tiafoe o Daniel Altmaier. Musetti-Rune è un confronto da 0-2 nei precedenti, ma questo conta in una quantità molto vicina allo zero adesso: siamo sul rosso, in uno Slam e in un momento nel quale è quasi impossibile immaginare una conclusione in tre set secchi dell’uno o dell’altro. Grande la battaglia promessa sul Court Philippe Chatrier, a conclusione italiana di una giornata aperta in chiave tricolore da Jasmine Paolini.

Il match tra Lorenzo Musetti e Holger Rune si giocherà non prima delle ore 20:15 in sessione serale. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Eurosport 1, oltre che in diretta streaming su Discovery+, SkyGo, Now e DAZN. OA Sport ne offrirà la Diretta Live testuali, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO MUSETTI-RUNE, ROLAND GARROS 2025 OGGI

Domenica 1° giugno

Court Philippe Chatrier

Ore 11:00 Paolini (ITA) [4]-Svitolina (UKR) [13] – ottavi donne

Rybakina (KAZ) [12]-Swiatek (POL) [5] – ottavi donne

Shelton (USA) [13]-Alcaraz (ESP) [2] – ottavi uomini

Ore 20:15 Musetti (ITA) [8]-Rune (DEN) [10] – ottavi uomini, sessione serale

PROGRAMMA MUSETTI-RUNE, ROLAND GARROS 2025: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1

Diretta streaming: Discovery+ (tutti i campi); SkyGo, Now e DAZN (feed di Eurosport 1 e 2)

Diretta Live testuale: OA Sport