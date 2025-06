Musetti-Rune inizierà in ritardo: programma dilatato al Roland Garros

La sessione serale di domenica 1° giugno comincerà in ritardo al Roland Garros 2025, con Lorenzo Musetti e Holger Rune che non potranno scendere in campo sul Philippe Chatrier alle ore 20.15. I tre match della sessione diurna si sono rivelati infatti piuttosto lunghi, con le due partite femminili andate al terzo set e la sfida attualmente in corso tra Carlos Alcaraz e Ben Shelton che si svilupperà almeno su quattro set.

Musetti-Rune, partita che mette in palio un posto ai quarti di finale dello Slam francese contro il vincente del confronto tra Frances Tiafoe e Daniel Altmaier, comincerà al termine della partita tra Alcaraz e Shelton. Ricordiamo che tra la fine di un match e l’inizio dell’altro è necessario uno stop di almeno venti minuti per consentire le operazioni di scambio tra il pubblico della sessione diurna e gli spettatori della sera.

Vedremo dunque, in base all’andamento del quarto e dell’eventuale quinto set di Alcaraz-Shelton, quando inizierà effettivamente l’attesa sfida tra il n.8 ed il n.10 del seeding. Si preannuncia uno scontro vibrante e combattuto, che potrebbe anche prolungarsi al quinto set per l’equilibrio tra due dei possibili outsider di lusso per il titolo a Parigi nel secondo Major dell’anno.