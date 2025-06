Musetti ha una minima speranza di battere Alcaraz? Il parere dei book-makers per le scommesse

Venerdì 6 giugno Lorenzo Musetti sarà sul campo Philippe Chatrier di Parigi per affrontare nella semifinale del Roland Garros lo spagnolo Carlos Alcaraz (n.2 del mondo). Una partita molto difficile per il toscano, al cospetto del campione in carica che ha tutte le carte in regola per riconfermare il titolo del 2024.

Negli scontri diretti, Alcaraz è nettamente in vantaggio (5-1). L’unica vittoria di Musetti risale alla finale del torneo di Amburgo del 2022. Per il resto, bisogna prendere atto di cinque ko in fila, di cui due abbastanza recenti, ovvero nella finale del Masters1000 di Montecarlo e nella semifinale degli Internazionali d’Italia a Roma.

Partita complicata, quindi, rappresentata anche dalle quote dei book-maker. Secondo bet365, la vittoria di Lorenzo è data a 5.50, mentre l’affermazione di Alcaraz a 1.14. Sulla medesima falsariga le quotazioni di altre agenzie del settore.

Eurobet ha fissato 5.20 per il successo di Musetti rispetto all’1.12 di Alcaraz, mentre Goldbet ha fissato a 5.40 per il toscano rispetto all’1.13 dell’iberico. Pertanto, da questi valori si può intuire quali siano le aspettative sulla sfida citata.