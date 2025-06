Musetti ed Errani/Paolini a caccia della semifinale al Roland Garros

Obiettivo semifinale al Roland Garros per Lorenzo Musetti e la coppia Sara Errani e Jasmine Paolini. Un martedì importante per il tennis italiano, che vuole sognare ancora con il toscano e con la sua coppia d’oro. Saranno proprio le campionesse olimpiche le prime a scendere in campo e ci sarà anche un clamoroso remake della finale degli Internazionali d’Italia, visto che se la vedranno con il duo composto dalla belga Elise Mertens e dalla russa Veronika Kudermetova.

In quel di Roma era stata una finale decisamente rocambolesca, con le azzurre che si sono trovate sotto per 4-0 in entrambi i set, riuscendo poi sempre a rimontare. Dopo aver vinto l’oro olimpico, Sara e Jasmine cercano proprio sulla terra rossa parigina il loro primo Slam insieme, che andrebbe a suggellare due ultime stagioni veramente di altissimo livello.

Nel tardo pomeriggio (terzo match sul Philippe-Chatrier) toccherà invece a Lorenzo Musetti. Il toscano ha superato brillantemente l’ostacolo Holger Rune agli ottavi e si presenta da favorito al match con l’americano Frances Tiafoe. Una grandissima occasione per raggiungere la prima semifinale della carriera a Parigi, che era comunque l’obiettivo fin dal momento del sorteggio. Sono cinque i precedenti tra Musetti e Tiafoe, con l’americano in vantaggio per 3-2, ma l’unico precedente sulla terra a Roma lo ha vinto l’italiano.

Una semifinale dove Musetti potrebbe incrociare, proprio come al Foro Italico, Carlos Alcaraz. Lo spagnolo sarà protagonista in serata e, dopo aver battuto Ben Shelton agli ottavi, affronterà nuovamente un tennista americano, Tommy Paul, che mai si era spinto così avanti in carriera a Parigi. Alcaraz è chiaramente super favorito e non dovrebbe avere troppi problemi contro lo statunitense, che ha bisogno di una super impresa per tornare in una semifinale Slam.

Fari puntati anche sul tabellone femminile perchè ci saranno due sfide molto belle. Si apre con il match tra Aryna Sabalenka e Qinwen Zheng, con la cinese, campionessa olimpica su questi campi, che ha tutte le carte in regola per fermare la numero uno del mondo, che finora è stata un rullo compressore, non concedendo un set alle avversarie. . Successivamente tocca ad Iga Swiatek continuare la sua difesa del titolo contro Elina Svitolina, reduce dalla bella vittoria con Jasmine Paolini. Un test molto importante per la polacca che ha faticato moltissimo agli ottavi contro Rybakina, vincendo un match sofferto e che può darle morale dopo un periodo molto complicato.