Musetti-Alcaraz e Sinner-Djokovic si vedranno in tv in chiaro? Programma, canale, streaming

Si preannuncia un venerdì a forti tinte azzurre sui campi in terra battuta del Roland Garros, con due italiani che andranno a caccia del pass per la finale nel singolare maschile. Quest’oggi infatti andranno in scena sul Philippe Chatrier le semifinali, con Lorenzo Musetti che sfida il campione in carica del torneo Carlos Alcaraz e con il numero uno al mondo Jannik Sinner che affronta l’oro olimpico di Parigi 2024 Novak Djokovic.

Due azzurri così avanti nella stessa edizione di uno Slam non si vedevano dal 1960 (Nicola Pietrangeli e Orlando Sirola sempre al Roland Garros), ma a questo punto il sogno è quello di assistere ad un inedito (per il settore maschile) derby in finale. Una missione molto complicata, soprattutto per Musetti che parte sfavorito sulla carta contro Alcaraz dopo averci perso negli ultimi mesi sia a Montecarlo che a Roma.

Sinner dovrebbe avere più chance di superare il turno, ma la minaccia Djokovic non va mai sottovalutata come ci insegna la storia. Le due semifinali maschili non saranno visibili in chiaro, ma se almeno un italiano dovesse avanzare allora la finale sarà trasmessa molto probabilmente anche sul NOVE (proprio come Sinner-Zverev agli Australian Open).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Musetti-Alcaraz e Sinner-Djokovic, semifinali del Roland Garros. Entrambe le partite verranno trasmesse in diretta tv in esclusiva su Eurosport 1; in diretta streaming su discovery+, Sky Go, NOW e DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SEMIFINALI MASCHILI ROLAND GARROS 2025

Giovedì 6 giugno

Court Philippe Chatrier

Ore 14:30 Musetti (ITA) [8]-Alcaraz (ESP) [2] – Semifinale uomini

Non prima delle ore 19:00 Sinner (ITA) [1]-Djokovic (SRB) [6] – Semifinale uomini

PROGRAMMA SEMIFINALI MASCHILI ROLAND GARROS 2025: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1.

Diretta streaming: discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.