Mountain bike, Puck Pieterse si impone in Coppa del Mondo a Leogang

Arriva la prima vittoria stagionale per Puck Pieterse nella Coppa del Mondo di mountain bike. Tappa numero cinque per il massimo circuito internazionale che si sposta in Austria: appuntamento in quel di Leogang per il cross country, la specialità olimpica.

La neerlandese dell’Alpecin-Deceuninck è riuscita ad imporsi per distacco, distruggendo la concorrenza delle rivali: 1:26:39 il tempo per la campionessa del mondo in carica.

Alle sue spalle la leader della classifica di Coppa, l’australiana Sammie Maxwell, staccata di 50”, mentre a completare il podio troviamo la svizzera Ramona Forchini. In casa Italia la migliore è Greta Seiwald, che chiude in venticinquesima piazza, mentre ventinovesima è Chiara Teocchi.