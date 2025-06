Mountain bike: Luca Braidot quarto in Val di Sole. Vince il cileno Martín Vidaurre

Tappa italiana per la Coppa del Mondo di mountain bike specialità cross country. È andata in scena nel pomeriggio la prova degli uomini élite in Val di Sole che ha visto vincere il cileno Martín Vidaurre, al primo trionfo tra i grandi dopo che per anni era stato protagonista nelle categorie inferiori.

A lungo nelle posizioni di testa, il sudamericano è riuscito a trovare il momento giusto per andar via in solitaria sul finale andandosi a prendere una bellissima vittoria. Battuto di 23” il francese Mathis Azzaro, mentre in terza posizione troviamo l’elvetico Fabio Püntener, a 39” di ritardo.

Gara di testa per l’azzurro Luca Braidot davanti al pubblico di casa: l’atleta tricolore, quarto agli ultimi Giochi di Parigi, si conferma ai piedi del podio terminando la prova a 47” dalla vetta.

Discreti piazzamenti in casa Italia anche per Simone Avondetto che è nono e Juri Zanotti, sedicesimo.