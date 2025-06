Mountain bike: inizio di stagione deludente per l’Italia in Coppa del Mondo

La stagione sta entrando nel vivo ora, ma l’inizio della Coppa del Mondo di mountain bike (parliamo della specialità olimpica del cross country) non ha sicuramente sorriso ai colori italiani. Risultati davvero molto deludenti per gli azzurri tra Araxá, in Brasile, dove si sono svolte le prime due tappe, Nove Mesto e Leogang.

Il miglior risultato l’ha portato a casa il campione d’Europa Simone Avondetto che ha chiuso quarto nella seconda gara del massimo circuito internazionale in terra brasiliana. Un piazzamento sicuramente positivo, ma dal classe 2000 dopo l’impresa continentale dello scorso anno ci si aspetta ancora un definitivo salto di qualità.

Da sottolineare la crescita di Filippo Fontana: il 25enne in Repubblica Ceca ha colto una più che positiva settima piazza, miglior risultato della carriera. Mancano invece i colpi di Luca Braidot, che a 34 anni ha iniziato l’annata non al top.

Al femminile invece mancano i sussulti: addirittura nessuna top-10 nelle prime quattro gare. Il miglior piazzamento l’ha raggiunto Martina Berta, con un tredicesimo posto che non può sicuramente far gioire.