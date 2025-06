Mountain bike, Puck Pieterse domina anche in Val di Sole

Seconda vittoria consecutiva per Puck Pieterse nella Coppa del Mondo di mountain bike (specialità ovviamente quella olimpica del cross country). La campionessa del mondo in carica bissa il trionfo ottenuto due settimane fa in Austria a Leogang e vince anche in terra italiana, in Val di Sole.

Dominio per la neerlandese che non ha avuto problemi ad imporsi nettamente su tutte le rivali con il crono finale di 1:29:08. Seconda posizione per la neozelandese Sammie Maxwell, staccata di 26”, terza invece è l’austriaca Laura Stigger, a 44” di ritardo.

A completare la top-5 troviamo la svedese Jenny Rissveds e la svizzera Nicole Koller. In casa Italia la migliore è Martina Berta, che chiude in tredicesima piazza, più staccata Chiara Teocchi, diciottesima.