Mountain bike, a Leogang vince il ceco Ondrej Cink. Sedicesimo Colledani

Si è chiusa con la prova olimpica del cross country al maschile la tappa della Coppa del Mondo di mountain bike in scena in terra austriaca, in quel di Leogang, quinta del massimo circuito internazionale.

Ad imporsi, trovando la prima vittoria della carriera all’età di 34 anni, è a sorpresa il ceco Ondrej Cink. L’esperienza, su un terreno particolare a causa delle condizioni metereologiche ha aiutato il classe 1990 che è riuscito a fuggire in solitaria sorprendendo i rivali.

Sul podio troviamo due svizzeri: Mathias Flückiger e Fabio Püntener. Nella top-5 troviamo anche il francese Mathis Azzaro e l’altro elvetico Lars Forster. In casa Italia il migliore è Nadir Colledani che chiude però lontano dalla vetta, sedicesimo. Addirittura trentesimo Simone Avondetto.