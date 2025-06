MotoGP, Viñales il più veloce nel venerdì del Mugello davanti ad un redivivo Bagnaia

Maverick Viñales si esalta tra i curvoni del Mugello e stampa il miglior tempo nelle pre-qualifiche del Gran Premio d’Italia 2025, nono capitolo stagionale del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo del team Red Bull Tech3 ha tirato fuori tutto il potenziale della sua KTM sul giro secco con un fantastico time-attack che gli ha permesso di fermare il cronometro in 1’44″634, avanzando una candidatura da possibile protagonista per il prosieguo del weekend toscano.

Viñales ha superato in extremis il padrone di casa italiano Francesco Bagnaia, in grande crescita dopo una FP1 abbastanza problematica attestandosi in seconda piazza a 110 millesimi dalla vetta con la Ducati GP25 ufficiale. Pecco ha preceduto di pochi centesimi il compagno di squadra e leader del campionato Marc Marquez, sempre competitivo in terza piazza a 146 millesimi dal riferimento del venerdì.

La Casa di Borgo Panigale può sorridere anche per il quarto posto di Alex Marquez a 153 millesimi dalla testa con la GP24 del team Gresini, mentre è da applausi la prestazione di un Fabio Quartararo 5° a 0.311 con la Yamaha (che piazza anche Alex Rins tra i primi dieci in settima piazza) nonostante una spalla dolorante in seguito ad una caduta avvenuta ad inizio sessione.

Avanzano direttamente in Q2 anche Marco Bezzecchi (6° a 0.361) su Aprilia, Pedro Acosta (8° a 0.466) su KTM e la coppia VR46 formata da Franco Morbidelli (9° a 0.510) e Fabio Di Giannantonio (10° a 0.645) su Ducati. Fuori dalla top10 e relegati in Q1 gli altri azzurri Enea Bastianini 12° e Lorenzo Savadori 21°, oltre alla Ducati Gresini del rookie spagnolo Fermin Aldeguer (15°).

CLASSIFICA PRE-QUALIFICHE GP ITALIA MOTOGP 2025

1 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’44.634 20 21 355.2

2 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’44.744 20 21 0.110 0.110 355.2

3 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’44.780 24 24 0.146 0.036 350.6

4 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’44.787 21 24 0.153 0.007 349.5

5 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’44.945 19 19 0.311 0.158 351.7

6 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’44.995 23 26 0.361 0.050 357.6

7 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’45.084 19 22 0.450 0.089 352.9

8 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’45.100 21 22 0.466 0.016 361.2

9 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’45.144 19 22 0.510 0.044 351.7

10 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’45.279 23 23 0.645 0.135 351.7

11 88 Miguel OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’45.404 21 23 0.770 0.125 354.0

12 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’45.405 19 21 0.771 0.001 360.0

13 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’45.441 18 18 0.807 0.036 354.0

14 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’45.486 21 21 0.852 0.045 357.6

15 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’45.610 18 19 0.976 0.124 350.6

16 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1’45.652 19 24 1.018 0.042 350.6

17 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1’45.881 19 21 1.247 0.229 355.2

18 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’45.898 19 21 1.264 0.017 360.0

19 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’45.998 22 23 1.364 0.100 356.4

20 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Honda HRC Castrol HONDA 1’46.068 24 24 1.434 0.070 351.7

21 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’46.341 20 22 1.707 0.273 357.6

22 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda LCR HONDA 1’47.327 13 19 2.693 0.986 350.6