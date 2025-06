MotoGP, Vietti quarto nell’ultimo turno di prove libere al Mugello. Gonzalez leader

Celestino Vietti continua a gravitare nel vertice alto della classifica anche in occasione del terzo turno di prove libere valido per il GP d’Italia, nono appuntamento del Motomondiale 2025 di Moto2 in scena questo weekend al circuito del Mugello. Il pilota italiano ha infatti centrato la quarta piazza, fornendo ottime indicazioni in vista delle qualifiche.

Nello specifico l’azzurro in sella Beta Tools SpeedRS Team ha raccolto un gap di +0.147 rispetto al solito Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), il quale ha segnato il miglior tempo girando in 1:50.059 precedendo la Red Bull KTM Ajo di Deniz Oncu, secondo a +0.011, e la Fantic Racing LINO SONEGO di Aron Canet, terzo a +0.116.

Bene anche Tony Arbolino (BLU CRU Parma Yamaha Moto2), abile ad ottenere la settima posizione con +0.306 piazzandosi alle spalle di Albert Arenas (ITALJET Gresini Moto2), quinto con +0.147, e Jake Dixon (ELF Marc VDS Racing Team), sesto a +0.169.

Ottavo poi Izan Guevara (BLU CRU Parma Yamaha Moto2), con +0.328, nono Filipc Salac (ELF Marc VDS Racing Team) con +0.376, decimo infine Barry Baltus (Fantic Racing LINO SONEGO) a +0.404. Le qualifiche scatteranno alle 13:45.