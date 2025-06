MotoGP, Toprak Razgatlioglu con Yamaha Pramac nel 2026! Al Mugello l’annuncio? Jack Miller verso la Superbike

Toprak Razgatlioglu nel 2026 correrà in MotoGP con una Yamaha del Team Pramac. L’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare tra un paio di settimane, in occasione del Gran Premio d’Italia del Mugello. Questa indiscrezione è stata diffusa, dandola per certa, già settimana scorsa. Non essendo arrivate smentite in merito, è verosimile pensare che chi si sia sbilanciato in questo modo, abbia avuto la “dritta” giusta.

La fonte è la testata tedesca speedweek.com, che si rifà a voci interne all’entourage del pilota turco, attualmente legato alla Bmw, con la quale ha conquistato il Mondiale Superbike 2024. Il ventottenne anatolico effettuerebbe, pertanto, quel passaggio di categoria già ipotizzato un paio di stagioni orsono, tornando nella Casa di Iwata, con la quale aveva vinto il primo titolo iridato tra le derivate di serie, nel 2021.

Chi dovrà lasciare il posto a Razgatlioglu? Il principale indiziato è Jack Miller, il cui contratto è in scadenza. Viceversa Miguel Oliveira ha un’opzione anche per il 2026 e, se verranno rispettate determinate condizioni, scatterà automaticamente il prolungamento. Indi per cui, il trentenne australiano avrebbe già intavolato trattative in ottica futura, guardando proprio alla Superbike.

Sempre secondo chi da’ per già fatto l’affare Razgatlioglu-Pramac-Yamaha, Miller potrebbe scambiarsi di posto proprio con il turco, sostituendolo in Bmw. In alternativa, ci sarebbe l’ipotesi di un accordo a lungo termine con Honda, che vorrebbe rilanciarsi anche fra le derivate di serie dopo parecchie stagioni di anonimato. Di certo, Jackass sarebbe un pezzo pregiato in Superbike.

Difatti, gli esempi di Campioni del Mondo SBK capaci di lasciare il segno nel Motomondiale sono rari. Anzi, diciamo pure che sono più i fallimenti dei successi. Al contrario, i precedenti di veterani della MotoGP in grado di vivere una “seconda giovinezza” in Superbike si sprecano. La soluzione potrebbe, pertanto, fare tutti contenti. Vedremo se i media teutonici, evidentemente a contatto con Bmw, hanno fatto lo scoop, oppure se hanno preso una clamorosa cantonata!