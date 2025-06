MotoGP su TV8: orari GP Italia 2025, il programma in chiaro dal 20 al 22 giugno

Il Gran Premio d’Italia di MotoGP avrà luogo domenica 22 giugno. Nella classe regina, la gara vera e propria sarà preceduta dalla Sprint Race, che si terrà sabato 21 su distanza dimezzata e conferirà i primi punti valevoli per il Mondiale. I due eventi saranno intervallati dalle competizioni riservate alla Moto2 e alla Moto3, le quali saranno come d’abitudine impegnate solo sulla distanza piena.

Si correrà al Mugello, entrato in calendario per la prima volta nel 1976. L’autodromo toscano ha tuttavia trovato collocazione fissa dal 1991, diventando palcoscenico esclusivo del GP nostrano a partire dal 1994. In precedenza, aveva dovuto osservare l’alternanza con altri impianti (Imola e Misano) e, talvolta, organizzare gare con la denominazione di “Gran Premio di San Marino”.

La pista è una delle più spettacolari del mondo e l’atmosfera ha pochi eguali. Non sono più i tempi degli autentici bagni di folla generati dalla popolarità di Valentino Rossi, ma i recenti successi di Francesco Bagnaia e della Ducati hanno garantito un’ottima affluenza di pubblico anche negli anni più recenti. Se non si potrà essere in loco, come fare a seguire il Gran Premio d’Italia di MotoGP in TV?.

MOTOGP – PROGRAMMA GP ITALIA 2025

VENERDÌ 20 GIUGNO

Ore 09:00-09:35, Moto3, Prove libere (I)

Ore 09:50-10:30, Moto2, Prove libere (I)

Ore 10:45-11:30, MotoGP, Prove libere (I)

Ore 13:15-13:50, Moto3, Pre-Qualifiche

Ore 14:05-14:45, Moto2, Pre-Qualifiche

Ore 15:00-16:00, MotoGP, Pre-Qualifiche

SABATO 21 GIUGNO

Ore 08:40-09:10, Moto3, Prove libere (II)

Ore 09:25-09:55, Moto2, Prove libere (II)

Ore 10:10-10:40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 10:50-11:05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 11:15-11:30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 12:50-13:05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 13:15-13:30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 13:45-14:00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 14:10-14:25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 15.00, MotoGP, SPRINT

DOMENICA 22 GIUGNO

Ore 09:40, Warm-up (Solo MotoGP)

Ore 11:00, GRAN PREMIO MOTO3

Ore 12:15, GRAN PREMIO MOTO2

Ore 14:00, GRAN PREMIO MOTOGP

MOTOGP – PALINSESTO GP ITALIA 2025 IN TV

TV IN CHIARO – Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente e in diretta sia le qualifiche che la Sprint del sabato. Non solo! Il Mugello è il terzo dei sei eventi per i quali è stata pianificata la trasmissione in chiaro e in diretta del Gran Premio della domenica.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà in diretta ogni turno del Gran Premo di Italia. Il canale generalista Sky Sport Uno (201) avrà a sua volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento toscano potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e attraverso il servizio streaming on demand NOW. Inoltre sarà possibile vedere TV8 anche tramite il sito internet TV8.it.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Italia, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

PROGRAMMA TV8

SABATO 21 GIUGNO

Ore 10:50-11:30, Diretta Qualifiche MotoGP

Ore 12:50-13.30, Diretta Qualifiche Moto3

Ore 13:45-14:25, Diretta Qualifiche Moto2

Ore 15:00 Diretta SPRINT MotoGP

DOMENICA 22 GIUGNO

Ore 11:00, Diretta GRAN PREMIO Moto3

Ore 12:15, Diretta GRAN PREMIO Moto2

Ore 14:00, Diretta GRAN PREMIO MotoGP