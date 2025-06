MotoGP su TV8: orari GP Aragon 2025, il programma in chiaro dal 6 all’8 giugno

Il Gran Premio di Aragona di MotoGP andrà in scena domenica 8 giugno. La gara canonica sarà preceduta dalla Sprint Race, che si disputerà sabato 7 giugno. La competizione dimezzata sarà, come al solito, prerogativa esclusiva della categoria regina. Viceversa, Moto2 e Moto3, avranno solo il GP domenicale sulla distanza piena.

Si correrà a MotorLand Aragon, autodromo edificato nel pieno entroterra spagnolo, lontano dai principali agglomerati urbani. Alcañiz, la cittadina a cui fa riferimento, altro non è che un comune di meno 15.000 abitanti! Saragozza, capoluogo della regione, è invece situata circa 100 km a nord-ovest rispetto alla posizione dell’impianto, isolato in un’area quasi surreale.

Nel 2024, in MotoGP Marc Marquez firmò il back-to-back, vincendo sia la Sprint che il Gran Premio. Per quanto riguarda le classi inferiori, affermazioni per Jake Dixon (Moto2) e Josè Antonio Rueda (Moto3). Va rimarcato come il contesto sia uno di quelli storicamente più favorevoli a El Trueno de Cervera, che qui vi ha vinto 6 volte nell’arco di oltre un decennio!

MOTOGP – PROGRAMMA GP ARAGONA 2025

VENERDÌ 6 GIUGNO (ORARI ITALIANI)

Ore 09:00-09:35, Moto3, Prove libere (I)

Ore 09:50-10:30, Moto2, Prove libere (I)

Ore 10:45-11:30, MotoGP, Prove libere (I)

Ore 13:15-13:50, Moto3, Pre-Qualifiche

Ore 14:05-14:45, Moto2, Pre-Qualifiche

Ore 15:00-16:00, MotoGP, Pre-Qualifiche

SABATO 7 GIUGNO (ORARI ITALIANI)

Ore 08:40-09:10, Moto3, Prove libere (II)

Ore 09:25-09:55, Moto2, Prove libere (II)

Ore 10:10-10:40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 10:50-11:05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 11:15-11:30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 12:50-13:05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 13:15-13:30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 13:45-14:00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 14:10-14:25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 15:00, MotoGP, SPRINT

DOMENICA 8 GIUGNO (ORARI ITALIANI)

Ore 09:40, Warm-up (Solo MotoGP)

Ore 11:00, GRAN PREMIO MOTO3

Ore 12:15, GRAN PREMIO MOTO2

Ore 14:00, GRAN PREMIO MOTOGP

MOTOGP – PALINSESTO GP ARAGONA 2025 IN TV

TV IN CHIARO – Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente e in diretta sia le qualifiche che la Sprint del sabato. Il Gran Premio della domenica sarà invece proposto solo in differita. Non ci sarà modo di seguire prove libere e warm-up.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà in diretta ogni turno del Gran Premo di Aragona. Il canale generalista Sky Sport Uno (201) avrà a sua volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento iberico potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e attraverso il servizio streaming on demand NOW. Inoltre sarà possibile vedere TV8 anche tramite il sito internet TV8.it.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Aragona, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

PROGRAMMA TV8

SABATO 7 GIUGNO (ORARI ITALIANI)

Ore 10.50-11.30, Diretta Qualifiche MotoGP

Ore 12.50-13.30, Diretta Qualifiche Moto3

Ore 13.45-14.25, Diretta Qualifiche Moto2

Ore 15.00 Diretta SPRINT MotoGP

DOMENICA 8 GIUGNO (ORARI ITALIANI)

Ore 14.00, Differita GARA Moto3

Ore 15.15, Differita GARA Moto2

Ore 17.00, Differita GRAN PREMIO MotoGP