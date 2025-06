MotoGP su TV8, GP Olanda 2025: quando le qualifiche in chiaro, orario e programma

Domani, sabato 28 giugno, il TT di Assen sarà teatro delle qualifiche e della Sprint del Gran Premio d’Olanda 2025, valevole come decimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Il weekend neerlandese entra finalmente nel vivo con l’assegnazione della pole position e di 12 punti iridati per il vincitore della gara breve sulla distanza dei 13 giri.

Marc Marquez è sempre l’uomo da battere, anche se la doppia caduta del venerdì potrebbe fargli perdere un po’ di fiducia aprendo nuovi scenari al resto della concorrenza ed in particolare ai suoi primi avversari Alex Marquez e Francesco Bagnaia. Pecco ha sempre avuto un ottimo feeling con questo tracciato e spera in un cambio di passo dopo alcune settimane negative, ma attenzione anche alla Yamaha di Fabio Quartararo, all’Aprilia di Marco Bezzecchi e alle KTM.

Le qualifiche e la Sprint della MotoGP ad Assen verranno trasmesse in diretta tv su TV8 (in chiaro), Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, mentre la diretta streaming sarà visibile su tv8.it, Sky Go e NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di tutte le sessioni della top class sulle colline toscane con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO QUALIFICHE GP OLANDA MOTOGP 2025

Sabato 28 giugno

Ore 8.40 Prove libere 2 Moto3 ad Assen (Paesi Bassi) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

Ore 9.25 Prove libere 2 Moto2 ad Assen (Paesi Bassi) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

Ore 10.10 Prove libere 2 MotoGP ad Assen (Paesi Bassi) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 10.50 Qualifiche MotoGP ad Assen (Paesi Bassi) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 12.50 Qualifiche Moto3 ad Assen (Paesi Bassi) – Diretta tv su TV8 e Sky Sport MotoGP

Ore 13.45 Qualifiche Moto2 ad Assen (Paesi Bassi) – Diretta tv su TV8 e Sky Sport MotoGP

Ore 15.00 Sprint MotoGP ad Assen (Paesi Bassi) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

PROGRAMMA QUALIFICHE MOTOGP: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: TV8 (tutte le qualifiche, oltre alla Sprint della MotoGP); Sky Sport Uno (solo le sessioni della top class) e Sky Sport MotoGP.

Diretta streaming: tv8.it (tutte le qualifiche, oltre alla Sprint della MotoGP); Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport (per le sessioni della MotoGP).