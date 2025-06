MotoGP su TV8, GP Olanda 2025: quando la gara in chiaro, orario e programma

Domenica 29 giugno il TT di Assen sarà teatro del Gran Premio d’Olanda 2025, valido come undicesimo capitolo stagionale del Motomondiale. In MotoGP c’è grande curiosità per capire se andrà in scena un nuovo dominio dei fratelli Marquez o se il mitico circuito neerlandese racconterà una storia diversa, magari con altri protagonisti in lizza per la vittoria.

Il leader del campionato Marc Marquez si è imposto nella Sprint dopo un quarto posto in qualifica, ma non sembra avere la netta superiorità espressa in altri contesti e potrebbe venire insidiato nella gara lunga in primis da Alex. Attenzione anche ai ducatisti italiani Francesco Bagnaia e Fabio Di Giannantonio, oltre alla Yamaha di Fabio Quartararo e soprattutto all’Aprilia di un Marco Bezzecchi davvero molto competitivo.

Le gare del Motomondiale ad Assen verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e NOW. Sarà inoltre possibile vedere le corse di Moto3, Moto2 e MotoGP in chiaro su TV8 in differita a partire dalle ore 14.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO GP OLANDA MOTOGP 2025

Domenica 29 giugno

Ore 9.40 Warm-up MotoGP ad Assen (Olanda) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

Ore 11.00 Gara Moto3 ad Assen (Olanda) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 12.15 Gara Moto2 ad Assen (Olanda) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 14.00 Gara MotoGP ad Assen (Olanda) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

PROGRAMMA MOTOGP: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (tranne il warm-up della MotoGP) e Sky Sport MotoGP.

Diretta streaming: Sky Go, NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

TV8 trasmetterà in differita la gara di Moto3 alle 13.05, di Moto2 alle 14.20 e di MotoGP alle 16.05.