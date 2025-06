MotoGP, statistiche GP Aragon. Marc Marquez va alla ricerca del ‘Settebello’!

L’ottavo atto del Motomondiale 2025 sarà recitato nel fine settimana del 6-8 giugno, durante il quale si correrà il Gran Premio d’Aragona. L’appuntamento, presenza pressoché fissa in calendario ormai dal 2010, si trova però a vivere un’edizione sui generis. La collocazione temporale è, infatti, anomala.

Generalmente, a MotorLand Aragòn, si corre in tarda estate oppure a inizio autunno. Viceversa, nella stagione corrente si gareggia in primavera inoltrata. La ragione è semplice. Al Montmelò si è deciso di allontanare il GP di Formula 1 da quello di MotoGP. Dunque, nel momento di stilare il programma del 2025, si è optato per collocare l’evento catalano a settembre, scambiandolo di fatto con quello aragonese.

Ai fini della presentazione, verranno considerate tutte le 15 gare iridate disputate nell’autodromo di MotorLand Aragòn. Si parla, quindi, delle 14 edizioni del GP d’Aragona propriamente detto a cui va sommato l’estemporaneo Gran Premio di Teruel del 2020, istituito quale double header in tempi di pandemia.

GP ARAGON – I DATI (MOTOGP)

Pilota con più vittorie: Marc MARQUEZ (6)

Il Tuono di Cervera ha trionfato nel 2013, 2016, 2017, 2018, 2019, 2024.

Piloti in attività con vittorie ad Aragòn:

6 – MARQUEZ Marc {2013, 2016, 2017, 2018, 2019, 2024}

1 – RINS Alex {2020}

1 – MORBIDELLI Franco {2020}

1 – BAGNAIA Francesco {2021}

1 – BASTIANINI Enea {2022}

Italiani vincitori ad Aragòn:

MORBIDELLI Franco (2020)

BAGNAIA Francesco (2021)

BASTIANINI Enea (2022)

Curiosamente, i centauri del nostro Paese hanno dovuto attendere il 2020 per imporsi a MotorLand Aragòn. Cionondimeno, hanno successivamente inanellato una sequenza di tre affermazioni consecutive con altrettanti piloti differenti.

Moto vincitrici ad Aragòn:

Tra parentesi vengono indicate le date del primo e dell’ultimo successo.

7 – HONDA (2011, 2019)

4 – DUCATI (2010, 2024)

3 – YAMAHA (2014, 2020)

1 – SUZUKI (2020)

Piloti vincitori con moto differenti:

STONER Casey (Ducati 1; Honda 1)

MARQUEZ Marc (Honda 5; Ducati 1)

Record di vittorie consecutive:

4 – MARQUEZ Marc (2016, 2017, 2018, 2019)

Le Sprint sono state vinte da…

2024 – MARQUEZ Marc (Ducati)

Piloti in attività con pole position ad Aragòn:

6 – MARQUEZ Marc {2013, 2014, 2015, 2016, 2019, 2024}

2 – BAGNAIA Francesco {2021, 2022}

1 – VIÑALES Maverick {2017}

1 – QUARTARARO Fabio (FRA) {2020}

MOTORLAND ARAGON – I DATI

MOTO2, ELENCO VINCITORI

2010 – IANNONE Andrea [ITA]

2011 – MARQUEZ Marc [ESP]

2012 – ESPARGARO’ Pol [ESP]

2013 – TEROL Nicolas [ESP]

2014 – VIÑALES Maverick [ESP]

2015 – RABAT Tito [ESP]

2016 – LOWES Sam [GBR]

2017 – MORBIDELLI Franco [ITA]

2018 – BINDER Brad [RSA]

2019 – BINDER Brad [RSA]

2020 – LOWES Sam [GBR] {A}

2020 – LOWES Sam [GBR] {T}

2021 – FERNANDEZ Raul [ESP]

2022 – ACOSTA Pedro [ESP]

2024 – DIXON Jake [GBR]

Brad Binder è l’unico pilota ad aver vinto in due stagioni differenti (2018, 2019). Tuttavia, Sam Lowes può vantarsi di aver raccolto due successi nell’arco di otto giorni, imponendosi in entrambe le gare disputate nel 2020. Sono due le affermazioni italiane (Iannone nel 2010 e Morbidelli nel 2017), mentre gli spagnoli sbaragliano il campo (ben 7 trionfi).

MOTORLAND ARAGON – I DATI

MOTO3, ELENCO VINCITORI

2012 – SALOM Luis [ESP]

2013 – RINS Alex [ESP]

2014 – FENATI Romano [ITA]

2015 – OLIVEIRA Miguel [POR]

2016 – NAVARRO Jorge [ESP]

2017 – MIR Joan [ESP]

2018 – MARTIN Jorge [ESP]

2019 – CANET Aron [ESP]

2020 – MASIA Jaume [ESP] {A}

2020 – MASIA Jaume [ESP] {T}

2021 – FOGGIA Dennis [ITA]

2022 – GUEVARA Izan [ESP]

2024 – RUEDA José Antonio [ESP]

Nessun centauro ha ancora vinto in due stagioni differenti. Cionondimeno, la figura di Jaume Masià spicca sulle altre, poiché ha realizzato un back-to-back nei due GP disputati nel 2020. Due anche le affermazioni italiane, giunte con Fenati nel 2014 e Foggia nel 2021.