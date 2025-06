MotoGP, solito monologo di Marc Marquez nel GP di Aragon. Bagnaia 3° dopo i due fratelli

Marc Marquez non sbaglia e completa un weekend da sogno al MotorLand di Alcañiz vincendo per dispersione il Gran Premio d’Aragon 2025, ottavo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Quarto successo dell’anno per il fuoriclasse spagnolo del team factory Ducati, che torna dunque ad imporsi in una gara lunga quasi due mesi dopo l’ultima volta (Qatar) archiviando la vittoria n.66 in carriera nella classe regina (92 in totale).

L’otto volte campione iridato non ha lasciato scampo alla concorrenza, difendendo la pole position con una buona partenza (a differenza di ieri nella Sprint) e gestendo agevolmente la leadership della corsa senza dover prendere alcun rischio. Marc ha preceduto al traguardo come di consueto il fratello Alex, a completamento di una nuova doppietta dei fratelli Marquez, mentre il terzo gradino del podio è stato occupato dall’altra Ducati GP25 ufficiale di Francesco Bagnaia.

Pecco è rimasto in scia ad Alex per quasi tutta la gara, senza riuscire però ad affondare un vero tentativo di sorpasso e accontentandosi di un risultato tutto sommato abbastanza solido dopo la profonda crisi delle ultime settimane. Quarta piazza per la KTM di Pedro Acosta davanti agli altri ducatisti Franco Morbidelli 5° e Fermin Aldeguer 6°, poi la Honda di Joan Mir e l’Aprilia del rimontante Marco Bezzecchi (da 20° in griglia a 8°). Male Fabio Di Giannantonio, solo 9° con la Ducati GP25 del team VR46.

Grazie a questa vittoria schiacciante, Marc Marquez allunga in vetta alla classifica generale del campionato e adesso vanta un margine di 32 punti su Alex Marquez, 93 su Bagnaia, 118 su Morbidelli, 134 su Di Giannantonio, 136 su Zarco, 154 su Bezzecchi, 157 su Acosta, 160 su Aldeguer e 174 su Quartararo.

CLASSIFICA GP ARAGON MOTOGP 2025

1 25 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 41’11.195 170.1

2 20 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 41’12.302 170.0 1.107

3 16 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 41’13.224 169.9 2.029

4 13 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 41’18.852 169.5 7.657

5 11 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 41’21.558 169.3 10.363

6 10 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 41’23.084 169.2 11.889

7 9 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 41’26.133 169.0 14.938

8 8 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 41’27.217 169.0 16.022

9 7 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 41’29.516 168.8 18.321

10 6 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 41’30.385 168.7 19.190

11 5 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 41’30.841 168.7 19.646

12 4 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 41’35.819 168.4 24.624

13 3 7 Augusto FERNANDEZ SPA Yamaha Factory Racing YAMAHA 41’37.181 168.3 25.986

14 2 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 41’37.956 168.2 26.761

15 1 88 Miguel OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 41’38.317 168.2 27.122

16 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda LCR HONDA 41’48.312 167.5 37.117

17 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 41’54.783 167.1 43.588

18 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 42’37.514 164.3 1’26.319

Non classificati

20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 21’43.442 168.2 11 laps

33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 19’47.782 169.2 12 laps

5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 14’31.545 167.7 15 laps