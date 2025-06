MotoGP, scatta il weekend di Aragon. Marc Marquez vuole mette le cose in chiaro, Pecco Bagnaia ci sei?

Si riparte! Nella giornata odierna, infatti, tornerà il scena il Motomondiale. Siamo pronti per vivere l’attesissimo fine settimana del Gran Premio di Aragon, ottavo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato denominato MotorLand di Alcaniz, vedremo una tappa di estrema importanza per l’intero campionato. Marc Marquez, infatti, appare pronto per lanciare la sua fuga verso il titolo, il settimo nella classe regina, il nono complessivo. Si inizierà alle ore 10.45 con la prima sessione di prove libere, mentre alle ore 15.00 scatteranno le pre-qualifiche che definiranno la top10 che domani eviterà la Q1.

Per quale motivo diciamo questo? Semplice, la pista spagnola è una delle preferite del pilota del team Ducati Factory e proverà a piazzare una pesantissima doppietta per fiaccare la resistenza del fratello Alex e di Francesco Bagnaia. Circuito sul quale si corre in senso antiorario, con molte curve a sinistra e cambi di direzione. In poche parole il terreno di caccia ideale per il nativo di Cervera. Ad Aragon, infatti, ha centrato ben 8 successi in carriera, comprendendo anche l’edizione 2024, rompendo un digiuno che si protraeva dal lontano 2021.

La classifica generale, dopo la rocambolesca gara di Silverstone, vede Marc Marquez sempre più lanciato verso il successo finale. 196 punti per lo spagnolo contro i 172 del fratello Alex (-24), mentre in terza posizione rimane Pecco Bagnaia con 124 punti ormai distante 72 lunghezze. Per l’italiano sarà fondamentale dare una scossa alla sua annata dopo il “buco nero” di Silverstone con una caduta nella gara domenicale che ha acuito una crisi tecnica e di fiducia che sembra davvero avere inghiottito il ducatista.

In Gran Bretagna abbiamo visto inserimenti importanti ai piani alti. Come in Francia. Johann Zarco ha vinto a Le Mans, Marco Bezzecchi a Silverstone. Cosa dovremo aspettarci da questo punto di vista al MotorLand? La sensazione è che la pista iberica possa tornare ad esaltare le Ducati, ma alle loro spalle molto potrebbe bollire in pentola. Iniziando da un Fabio Quartararo che vuole dimostrare di non essere solo in grado di inanellare una ottima serie di pole position. Marco Bezzecchi vuole caricarsi sulle spalle l’Aprilia, mentre la Honda si affiderà ancora a Johann Zarco, dato che Luca Marini sarà assente per l’infortunio patito nella preparazione della 8 Ore di Suzuka.