MotoGP, risultati e classifica pre-qualifiche GP Aragon 2025: Bagnaia in Q2, Marc Marquez svetta al comando

Si sono disputate le pre-qualifiche del GP di Aragon 2025, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Motorland. La sessione ha determinato i dieci piloti ammessi direttamente al Q2 di domani mattina, mentre gli altri centauri dovranno passare dal Q1 per meritarsi gli ultimi due posti a disposizione per il turno che determinerà le prime quattro file della griglia di partenza.

Marc Marquez ha firmato il miglior tempo in 1:46.397, precedendo di 0.204 il fratello Alex Marquez. Lo spagnolo della Ducati ufficiale precede l’iberico della Ducati Gresini, seguiti da altri padroni di casa come Maverick Vinales (Red Bull KTM), Joan Mir (Honda), Pedro Acosta (Red Bull KTM). Francesco Bagnaia è riuscito a meritarsi il Q2 con la nona piazza a 0.788 dal compagno di squadra, precedendo Franco Morbidelli.

Saranno costretti al Q2 Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio, Enea Bastianini e il francese Fabio Quartararo. Di seguito la classifica delle pre-qualifiche del GP di Aragon 2025, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Motorland.

CLASSIFICA PRE-QUALIFICHE GP ARAGON MOTOGP 2025

1 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’46.397 17 23 340.7

2 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’46.601 20 21 0.204 0.204 337.5

3 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’46.953 23 24 0.556 0.352 342.9

4 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1’46.953 21 22 0.556 337.5

5 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’47.000 22 23 0.603 0.047 342.9

6 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1’47.058 19 20 0.661 0.058 342.9

7 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’47.096 22 24 0.699 0.038 346.1

8 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’47.130 21 21 0.733 0.034 336.5

9 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’47.185 18 20 0.788 0.055 341.8

10 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’47.213 20 20 0.816 0.028 338.6

11 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’47.222 23 26 0.825 0.009 346.1

12 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’47.241 19 20 0.844 0.019 338.6

13 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’47.471 20 21 1.074 0.230 341.8

14 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’47.480 19 21 1.083 0.009 338.6

15 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’47.509 19 21 1.112 0.029 339.6

16 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’47.552 19 21 1.155 0.043 339.6

17 7 Augusto FERNANDEZ SPA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1’47.623 19 20 1.226 0.071 338.6

18 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’47.842 18 22 1.445 0.219 336.5

19 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’48.123 19 20 1.726 0.281 339.6

20 88 Miguel OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’48.290 10 20 1.893 0.167 342.9

21 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda LCR HONDA 1’48.501 19 21 2.104 0.211 337.5