MotoGP, risultati e classifica FP1 GP Italia 2025: Marco Bezzecchi ed Acosta davanti a tutti, ottavo Bagnaia

Si è aperta la nona tappa stagionale del Motomondiale 2025: per il GP d’Italia sono andate in scena all’Autodromo Internazionale del Mugello le FP1 valide per la prova del calendario della MotoGP. Al termine della prima sessione delle prove libere comanda Marco Bezzecchi.

L’azzurro chiude col miglior crono in 1’46″199, stesso crono dello spagnolo Pedro Acosta. Terza piazza per il sudafricano Brad Binder, staccato di 0″053. Seguono l’iberico Marc Marquez, quarto a 0″094, e l’azzurro Fabio Di Giannantonio, quinto a 0″387, mentre è ottavo Francesco Bagnaia a 0″452.

CLASSIFICA FP1 GP ITALIA MOTOGP 2025

1 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’46.199 19 19 358.8

2 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’46.199 14 17 355.2

3 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’46.252 16 18 0.053 0.053 362.4

4 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’46.293 9 18 0.094 0.041 358.8

5 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’46.586 17 17

6 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’46.615 4 16 0.416 0.029 354.0

7 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’46.648 15 18 0.449 0.033 356.4

8 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’46.651 3 15 0.452 0.003 356.4

9 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’46.706 6 16 0.507 0.055 351.7

10 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1’46.856 16 16 0.657 0.150 352.9

11 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’46.898 15 16 0.699 0.042 351.7

12 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’46.915 14 15 0.716 0.017 350.6

13 88 Miguel OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’46.953 17 18 0.754 0.038 350.6

14 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’46.974 15 18 0.775

15 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’47.049 16 17 0.850 0.075 350.6

16 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’47.275 16 17 1.076 0.226 352.9

17 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Honda HRC Castrol HONDA 1’47.292 4 17 1.093 0.017 351.7

18 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’47.323 15 15 1.124 0.031 352.9

19 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’47.443 14 15 1.244 0.120 350.6

20 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1’47.818 15 15 1.619 0.375 350.6

21 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda LCR HONDA 1’47.888 16 19 1.689 0.070 345.0

22 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’48.098 11 16 1.899 0.210 352.9