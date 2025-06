MotoGP, Pedro Acosta: “Non posso aspettare un anno, ho bisogno che KTM mi aiuti”

Non è stata una prima di parte di stagione facile per Pedro Acosta sulla KTM. Il pilota spagnolo, per il momento, non sta riuscendo a ripetere quanto di buono fatto vedere con GasGas al suo primo anno di MotoGP e ci sono delle voci che potrebbero portarlo lontano dalla squadra austriaca.

I rumors del paddock su un suo desiderio di andare in Ducati, nel team di Valentino Rossi, sono sempre più insistenti. Lo spagnolo ha un contratto con la casa austriaca fino al 2026 e ai microfoni di Sky Sport è stato molto esplicito da questo punto di vista.

“Se posso ancora aspettare un anno? No. Ho bisogno che KTM mi aiuti“, le parole dell’iberico, che quindi è in attesa di segnali, non volendo trascorrere un periodo di magra per problemi di natura tecnica. Il quarto posto odierno ad Aragon è da valutare in un’ottica positiva.

Vedremo se la VR46 vorrà investire su un pilota di così grande talento. Non resta che attendere novità dal mercato piloti sempre attivo.