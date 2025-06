MotoGP, Pedro Acosta: “Non capisco perché siamo andati bene ad Aragon. Con Bagnaia le ho provate tutte”

Pedro Acosta ha ottenuto un buon quarto posto nel Gran Premio d’Aragon 2025, ottavo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Per il giovane talento spagnolo della KTM è il miglior risultato dell’anno in gara (eguagliando quanto fatto sul bagnato a Le Mans), dopo una prima parte di campionato molto difficile e sicuramente al di sotto delle aspettative.

“Le ho provate tutte con Bagnaia, ma quando loro mollano i freni è difficile lottare. È stato bellissimo, penso che i primi cinque giri siano stati ottimi per la tv e i tifosi, ma ci sono mancati due decimi di passo. Sono contento a livello personale, ma non per il risultato“, racconta il due volte campione del mondo ai microfoni di Sky Sport Italia dopo la corsa aragonese.

Sulla scelta della gomma hard: “Ma è vero che tutti quelli che hanno fatto il giro veloce alla fine sono stati i piloti Ducati. È normale che la gomma dura all’anteriore mi abbia dato un po’ di fastidio in curva 2 e in curva 13, dove è facile perdere il davanti, in condizioni di scarso grip, però mi ha aiutato all’inizio nella lotta con Bagnaia. Sono contento di questa scelta“.

Acosta è il primo a non spiegarsi il rendimento altalenante della KTM da un weekend all’altro: “Onestamente non so spiegarmi perché qua siamo andati benissimo e a Silverstone non abbiamo fatto un weekend così. Ma dobbiamo continuare così, ed è vero che l’anno scorso qui abbiamo fatto due belle gare“.