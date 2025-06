MotoGP, Pedro Acosta: “I fratelli Marquez sono su un mondo a parte, Bagnaia fa parte del gruppo dei ‘normali'”

Al Mugello, sede del nono appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP, la Sprint Race ha confermato un risultato già visto in stagione: doppietta del fratelli Marquez, con Marc e Alex in prima e seconda posizione, e Francesco Bagnaia sul terzo gradino.

È un po’ il leitmotiv di quest’annata in top-class, in cui all’asso nativo di Cervera riesce tutto facile, con il fratello sempre nel ruolo di chi è immediatamente alle sue spalle. Pecco, di contro, continua a litigare con l’anteriore della GP25 e anche sull’amato tracciato toscano le cose non paiono cambiare.

A questo proposito, a giudicare la situazione è stato lo spagnolo Pedro Acosta, alfiere della KTM: “In questo momento Bagnaia fa parte del gruppo dei “normali”. Cosa intendo? Marc e Alex Marquez sono su un mondo a parte e poi c’è Pecco con noi altri. L’obiettivo è provare ad attaccarlo per conquistare il podio, ma le prime due posizioni sono già prenotate“.

Vedremo domani cosa accadrà nel GP e se davvero ci sarà una conferma dello spartito. Acosta non ha lasciato troppe possibilità.