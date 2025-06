MotoGP, Pecco Bagnaia vede la luce nel venerdì del Mugello. L’obiettivo è giocarsi la vittoria domenica

Francesco Bagnaia un venerdì così non lo viveva da un po’. Il Mugello, sede del nono appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP, sembrerebbe aver regalato quelle sensazioni che Pecco tanto cercava. La FP1 non era stata all’insegna dell’allegria. Gli errori in frenata, che avevano condito la sessione e frutto del solito scarso feeling con l’anteriore, avevano portato il piemontese a sfogarsi in maniera chiara nel box su quello che non andava.

Nelle pre-qualifiche, però, sembrerebbe che i tecnici della Rossa abbiano dato quello che il pilota italiano voleva in termini di confidenza sul davanti. Gli ingressi in curva sono diventati più efficaci e Bagnaia ha mostrato un feeling decisamente migliore, soprattutto quando è stato il momento clou del turno di prove, ovvero nel time-attack.

Montando la mescola media sul davanti e la soft sul posteriore, il due-volte iridato in top-class è tornato a frenare dove vuole lui e il secondo tempo alle spalle di un sorprendente Maverick Vinales (KTM Tech3) e davanti al leader della classifica mondiale (compagno di squadra), Marc Marquez, è stato un chiaro segnale di vitalità in vista delle qualifiche e della Sprint Race di domani.

Dal paddock le dichiarazioni di Davide Tardozzi su un Pecco molto più sereno e confidente non paiono di circostanza. Vedremo se nel day-2 del fine-settimana in Toscana il n.63 riuscirà a voltare pagina e a essere realisticamente incisivo in tutte le condizioni.