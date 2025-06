MotoGP, pagelle GP Olanda 2025: Bezzecchi porta l’Aprilia oltre i limiti, Bagnaia in lieve crescita

PAGELLE GP OLANDA 2025 MOTOGP

Marc Marquez 10: terza doppietta consecutiva dopo Aragon e Mugello, su una pista che non esalta il suo stile di guida. Quest’anno però la sua superiorità disarmante in sella alla Ducati GP25 gli consente di vincere anche su terreni sfavorevoli, agganciando il mito Giacomo Agostini a quota 68 successi nella classe regina e ipotecando il nono titolo mondiale della carriera, con la caduta e l’infortunio di suo fratello Alex.

Marco Bezzecchi 9: forse il miglior weekend da quando è approdato in Aprilia (a Silverstone trionfò in rimonta ed in circostanze particolari). Veloce sin dalle prove libere, solido in qualifica ed estremamente competitivo sul passo con un terzo posto nella Sprint e la seconda posizione in gara davanti a quasi tutte le Ducati. Il Bez marca stretto Marquez per quasi tutta la corsa, non avendo però lo spunto per cercare il sorpasso e pagando qualcosa negli ultimi due giri.

Francesco Bagnaia 7,5: un terzo posto ad Assen non può soddisfarlo, dopo aver vinto le precedenti tre edizioni del GP olandese dimostrando inoltre un ottimo passo per tutto il weekend. Il ritorno sul podio ed i lampi di velocità evidenziati anche oggi in gara rappresentano una magra consolazione per Pecco, ancora alla ricerca della svolta in una stagione sin qui molto deludente.

Pedro Acosta 8: finalmente una forte risposta alle prestazioni di Viñales (anche oggi autore di una bella rimonta fino al quinto posto) per riprendersi il ruolo di punto di riferimento all’interno della famiglia KTM. Gara tutta all’attacco per il murciano, che prova a sfidare addirittura la Ducati di Bagnaia per il podio pagando poi nel finale il calo delle gomme ma conservando una solida quarta piazza.

Fabio Di Giannantonio 6,5: conferma a tratti la velocità del Mugello, ma paga a caro prezzo un brutto primo giro dovendo poi risalire dall’undicesimo al sesto posto con un ritmo di alto livello. Batte ancora una volta il compagno di squadra Morbidelli nel confronto diretto.

Franco Morbidelli 5,5: un altro weekend negativo per l’italo-brasiliano, che cala progressivamente dopo una buona partenza facendosi passare da due KTM e anche da Di Giannantonio, incappando inoltre in un long lap penalty per aver tagliato l’ultima chicane. Da Jerez in poi non è stato in grado di mantenere la costanza di inizio stagione.