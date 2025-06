MotoGP, pagelle GP Italia 2025: Bagnaia è durato 7 giri, sorpresa Di Giannantonio

PAGELLE GP ITALIA 2025 MOTOGP

Marc Marquez 9: dimostrarsi il più veloce anche al Mugello, una pista che non è mai stata tra le sue favorite, rappresenta una prova di forza impressionante che testimonia la sua netta superiorità in questa stagione. Risponde colpo su colpo agli attacchi di Bagnaia nei primi giri, venendo fuori alla distanza con un passo più solido nel momento in cui calano le gomme.

Alex Marquez 8: seconda forza in campo per tutto il weekend, sempre davanti a Bagnaia ma dietro al fratello maggiore. Alex si conferma la rivelazione più bella del campionato, ma se l’obiettivo è quello di giocarsi il Mondiale non può essere soddisfatto di aver perso altri 8 punti da Marc in una pista che avrebbe dovuto rivelarsi favorevole.

Fabio Di Giannantonio 8: una delle migliori prestazioni dell’anno, proprio nel Gran Premio di casa al Mugello. Sfrutta finalmente il potenziale della GP25, ottenendo con merito il secondo podio stagionale grazie ad una splendida rimonta che lo ha portato dal settimo al terzo posto in scia ad Alex Marquez, dopo aver passato Bagnaia al penultimo giro.

Francesco Bagnaia 6,5: nei primi sette giri va costantemente all’attacco per cercare di spezzare il ritmo ai fratelli Marquez, dando vita ad una battaglia da brividi con una lunga serie di sorpassi e controsorpassi. Sulla lunga distanza si dimostra meno efficace di Marc e Alex, pagando nel finale il consumo delle gomme e perdendo anche il podio in favore di Di Giannantonio.

Marco Bezzecchi 7,5: anche grazie alla caduta di Viñales vince per dispersione la gara di chi non guida una Ducati, infliggendo quasi 10 secondi a Raul Fernandez e alle KTM ufficiali. Trova un’altra buona rimonta dal decimo al quinto posto, ma oggi paga dazio rispetto alle Ducati di vertice anche a livello di gestione gomme nella seconda metà di gara restando lontano dal podio con la sua Aprilia.

Franco Morbidelli 5,5: weekend negativo al Mugello per il romano del team VR46, che perde nettamente il confronto diretto con il compagno di squadra Di Giannantonio buttando giù Viñales con una manovra sconsiderata e non andando oltre un deludente sesto posto dopo aver effettuato due long lap penalty (a causa di un errore nell’esecuzione del primo).