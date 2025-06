MotoGP, pagelle GP Aragon 2025: Marc Marquez implacabile, Bagnaia deve accontentarsi

PAGELLE GP ARAGON MOTOGP 2025

MARC MARQUEZ (Ducati Factory) 9: vince in carrozza. Semplicemente imprendibile in una delle “sue” piste preferite. Dopotutto centra al MotorLand l’ottavo successo della sua carriera. Forse il più tranquillo in assoluto. Si vede subito che nessuno può mettere in discussione il suo primo posto. Comanda la gara senza spingere al massimo e gestisce moto e rischi. Non ha già vinto il titolo, ma quasi.

ALEX MARQUEZ (Ducati Gresini) 7.5: sta battendo ogni record in fatto di secondi posti. Centra la quarta piazza d’onore domenicale della sua annata, assieme alla settima nelle Sprint Race. Anche oggi ha fatto il massimo. Ha cercato di tenere il ritmo del fratello Marc, quindi ha pensato al sodo, tenendo bene a bada Pecco Bagnaia.

FRANCESCO BAGNAIA (Ducati Factory) 7: mezzo voto in più dopo il “buco nero” di ieri. Pecco ha centrato un podio che non farà morale, non lo avvicina minimamente alla vittoria del titolo ma, quantomeno, ha dato dimostrazione che la GP25 possa essere meno “rompicapo” di quello che sembrava. Il feeling con la sua moto non c’è, ma oggi ha messo in mostra una delle sue versioni migliori. Domani ci saranno i test qui ad Aragon. Per quanto visto oggi sono fondamentali per avere conferme.

PEDRO ACOSTA (Red Bull KTM) 6.5: chiude al quarto posto ma a distacchi siderali dal primo (7.5 secondi). Lo spagnolo ha disputato una buona prima parte di gara, battagliando con Pecco Bagnaia, salvo poi cedere giro dopo giro, nonostante la gomma hard all’anteriore.

FRANCO MORBIDELLI (Ducati Pertamina VR46) 6: un quinto posto a 10.3 secondi dalla vittoria non è certo un risultato da festeggiare, ma porta a casa la pagnotta, come si suol dire, senza commettere errori.

MARCO BEZZECCHI (Aprilia) 6.5: anche oggi recupera una marea di posizioni. Da 20° ad ottavo a 16.0 dalla vetta. Dopo la vittoria di Silverstone poteva fare molto bene anche ad Aragon, ma si mangia le mani per la caduta nelle qualifiche di ieri.

ENEA BASTIANINI (KTM Tech3) 5: ancora una volta chiude lontano dai primi. Questa volta è 12° a 24.6 secondi di distacco. Il feeling con la sua KTM non esiste e le sue difficoltà proseguono. Maverick Vinales (voto 5.5 per la caduta) la gestisce molto meglio.

FABIO QUARTARARO (Yamaha) 4.5: chiude “degnamente” un fine settimana disastroso. Dopo tre pole position e segnali importanti, come si temeva la gara di Aragon avrebbe messo in difficoltà la sua M1. Così è stato. Lontano anni luce dal quasi successo di Silverstone.