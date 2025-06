MotoGP, orari warm-up e gara GP Italia 2025: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e Sky

Domani si disputerà al Mugello il Gran Premio d’Italia 2025, valevole come nono capitolo stagionale del Motomondiale. La suggestiva cornice delle colline toscane farà da sfondo ad una battaglia campale in pista nelle tre classi ed in particolare in MotoGP, con Ducati che si appresta a monopolizzare il podio grazie al solito terzetto composto da Francesco Bagnaia e dai fratelli Marquez.

Marc ha ottenuto la pole position numero 100 in carriera ed è saldamente in vetta al campionato con un margine di 32 punti su Alex e 93 su Pecco, che proveranno a metterlo sotto pressione almeno per la singola vittoria di tappa. Difficile immaginare che qualcuno possa inserirsi nella lotta per la top3, ma attenzione ad alcuni outsider di lusso come Marco Bezzecchi su Aprilia, Fabio Quartararo su Yamaha e gli altri ducatisti Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio.

Le gare del Motomondiale al Mugello verranno trasmesse in diretta tv su TV8 (in chiaro), Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, mentre la diretta streaming sarà disponibile su tv8.it, Sky Go e NOW. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un attimo della corsa al titolo nella classe regina.

CALENDARIO GP ITALIA MOTOGP 2025

Domenica 22 giugno

Ore 9.40 Warm-up MotoGP al Mugello – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 11.00 Gara Moto3 al Mugello – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 12.15 Gara Moto2 al Mugello – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 14.00 Gara MotoGP al Mugello – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

PROGRAMMA MOTOGP: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: TV8 (tranne il warm-up della MotoGP), Sky Sport Uno, e Sky Sport MotoGP.

Diretta streaming: tv8.it (tranne il warm-up della MotoGP), Sky Go, NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.