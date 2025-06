MotoGP, orari warm-up e gara GP Aragon 2025: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e Sky

Domani, domenica 8 giugno, è in programma il Gran Premio d’Aragon 2025, ottavo capitolo stagionale del Motomondiale. In MotoGP c’è un solo vero grande osservato speciale che risponde al nome di Marc Marquez, grande favorito per la vittoria dopo la netta superiorità evidenziata nelle prove libere ed in qualifica con la pole position ed il record della pista.

Al MotorLand di Alcañiz si preannuncia una dura battaglia per il podio con tanti possibili candidati, oltre ovviamente ai fratelli Marquez che stanno dominando il campionato (Alex è secondo in griglia e deve recuperare 24 punti a Marc in classifica generale), tra cui gli altri ducatisti Francesco Bagnaia, Franco Morbidelli e Fermin Aldeguer, la KTM di Pedro Acosta e la Yamaha di Fabio Quartararo.

Le gare del Motomondiale ad Aragon verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e NOW. Sarà inoltre possibile vedere le corse di Moto3, Moto2 e MotoGP in chiaro su TV8 in differita a partire dalle ore 14.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO GP ARAGON MOTOGP 2025

Domenica 8 giugno

Ore 9.40 Warm-up MotoGP ad Aragon (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

Ore 11.00 Gara Moto3 ad Aragon (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 12.15 Gara Moto2 ad Aragon (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 14.00 Gara MotoGP ad Aragon (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

PROGRAMMA MOTOGP: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (tranne il warm-up della MotoGP) e Sky Sport MotoGP.

Diretta streaming: Sky Go, NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

TV8 trasmetterà in differita la gara di Moto3 alle 14.00, di Moto2 alle 15.15 e di MotoGP alle 17.00.