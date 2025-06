MotoGP, orari qualifiche e Sprint Race GP Italia 2025: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e Sky

Domani, sabato 21 giugno, al Mugello si disputeranno le qualifiche e la Sprint Race del Gran Premio d’Italia 2025, valevole come nono appuntamento stagionale del Motomondiale. In MotoGP i riflettori sono puntati sulla sfida in casa Ducati tra i fratelli Marc e Alex Marquez, Francesco Bagnaia, Fabio Di Giannantonio, Franco Morbidelli e Fermin Aldeguer.

Attenzione però all’inserimento nella lotta per le prime due file e per il podio di altri protagonisti come Marco Bezzecchi su Aprilia, Fabio Quartararo su Yamaha ed i piloti KTM Pedro Acosta, Brad Binder e Maverick Viñales. Da non sottovalutare infine le Honda di Joan Mir e Johann Zarco, almeno per quanto riguarda un buon piazzamento a ridosso della top5.

Le qualifiche e la Sprint della MotoGP al Mugello verranno trasmesse in diretta tv su TV8 (in chiaro), Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, mentre la diretta streaming sarà visibile su tv8.it, Sky Go e NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di tutte le sessioni della top class sulle colline toscane con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO SPRINT GP ITALIA MOTOGP 2025

Sabato 21 giugno

Ore 8.40 Prove libere 2 Moto3 al Mugello – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 9.25 Prove libere 2 Moto2 al Mugello – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 10.10 Prove libere 2 MotoGP al Mugello – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 10.50 Qualifiche MotoGP al Mugello – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 12.50 Qualifiche Moto3 al Mugello – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 13.45 Qualifiche Moto2 al Mugello – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e e Sky Sport MotoGP

Ore 15.00 Sprint MotoGP al Mugello – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Diretta Live testuale: OA Sport (per le sessioni della MotoGP).