MotoGP, orari qualifiche e Sprint Race GP Aragon 2025: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e Sky

Sabato 7 giugno si terranno al MotorLand di Alcañiz le qualifiche e la Sprint Race del Gran Premio d’Aragon 2025, valevole come ottavo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Domani il weekend iberico entrerà dunque definitivamente nel vivo con la lotta per la pole position e con la mini-gara che assegnerà i primi punti iridati dell’evento.

Favorito d’obbligo Marc Marquez, sempre molto competitivo su questa pista sinistrorsa e dominatore della passata edizione del GP aragonese con la Ducati GP23 del team Gresini. Quest’anno l’otto volte campione del mondo ha a disposizione la GP25 della squadra factory di Borgo Panigale, quindi sarà sicuramente il punto di riferimento da inseguire per i vari Alex Marquez, Francesco Bagnaia, Fabio Quartararo, Johann Zarco, Franco Morbidelli, Fabio Di Giannantonio, Fermin Aldeguer e Marco Bezzecchi.

Le qualifiche e la Sprint della MotoGP ad Aragon verranno trasmesse in diretta tv su TV8 (in chiaro), Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, mentre la diretta streaming sarà disponibile su tv8.it, Sky Go e NOW. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale di tutte le sessioni della top class in Francia con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO SPRINT GP ARAGON MOTOGP 2025

Sabato 10 maggio

Ore 8.40 Prove libere 2 Moto3 ad Aragon (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 9.25 Prove libere 2 Moto2 ad Aragon (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 10.10 Prove libere 2 MotoGP ad Aragon (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 10.50 Qualifiche MotoGP ad Aragon (Spagna) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 12.50 Qualifiche Moto3 ad Aragon (Spagna) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 13.45 Qualifiche Moto2 ad Aragon (Spagna) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e e Sky Sport MotoGP

Ore 15.00 Sprint MotoGP ad Aragon (Spagna) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

