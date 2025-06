MotoGP, orari prove libere GP Italia 2025: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e Sky

Domani, venerdì 20 giugno, il circuito del Mugello ospiterà la prima sessione di prove libere e soprattutto le pre-qualifiche del Gran Premio d’Italia 2025, valevole come nono capitolo stagionale del Motomondiale. In MotoGP i riflettori sono puntati sulla lotta in casa Ducati tra i fratelli Marc e Alex Marquez, con i vari azzurri Francesco Bagnaia, Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio che possono sognare il bersaglio grosso.

Ambizioni importanti anche per Aprilia con Marco Bezzecchi, vincitore a Silverstone, mentre bisognerà capire quale potrà essere la competitività su questa pista di Yamaha, Honda e KTM, che in caso di riscontri positivi hanno le carte in regola per giocarsi qualcosa di importante rispettivamente con Fabio Quartararo, Johann Zarco (o in alternativa Joan Mir) e Pedro Acosta (o in seconda battuta Brad Binder e Maverick Viñales.

Le prove libere e le pre-qualifiche della MotoGP al Mugello verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e NOW. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale di tutte le sessioni della classe regina in Toscana con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO PROVE LIBERE GP ITALIA MOTOGP 2025

Venerdì 20 giugno

Ore 9.00 Prove libere 1 Moto3 al Mugello – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 9.50 Prove libere 1 Moto2 al Mugello – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 10.45 Prove libere 1 MotoGP al Mugello – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 13.15 Pre-qualifiche Moto3 al Mugello – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 14.05 Pre-qualifiche Moto2 al Mugello – Diretta tv su Sky Sport Uno e e Sky Sport MotoGP

Ore 15.00 Pre-qualifiche MotoGP al Mugello – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

