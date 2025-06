MotoGP, orari prove libere GP Aragon 2025: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e Sky

Nella giornata di domani scatterà ufficialmente il fine settimana del Gran Premio di Aragon, ottavo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Su uno dei tracciati più tecnici del calendario iridato, il MotorLand di Alcaniz, si riprenderà a competere e sul circuito iberico i piloti e squadre dovranno trovare la quadra. Una pista particolare per l’interpretazione che richiede e, nello stesso tempo, la particolare messa a punto.

Quale sarà il programma della giornata sulla pista spagnola? La classe regina darà il via al proprio lavoro alle ore 10.45 con la prima sessione di prove libere della durata di 45 minuti. Si tornerà poi in azione al pomeriggio alle ore 15.00 per le fondamentali pre-qualifiche della durata di 60 minuti, che andranno a comporre la top10 che nella giornata di sabato potrà evitare la Q1 nel corso delle qualifiche.

Qual è la situazione di classifica in vista della tappa di Aragon? Si torna a fare sul serio, dunque, e in MotoGP Marc Marquez vuol confermarsi il più grande interprete del tracciato spagnolo. Il campione di Cervera si presenta ai nastri di partenza in vetta alla classifica mondiale con 196 punti, 24 in più del fratello Alex e con 72 lunghezze di margine su Francesco Bagnaia.

Come seguire il venerdì del Gran Premio di Aragon in tv? La giornata sarà trasmessa in diretta televisiva dai canali di Sky Sport, ovvero Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo e su NOW.OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali delle due sessioni della MotoGP.

PROGRAMMA GP ARAGON MOTOGP 2025

Venerdì 6 giugno

Ore 09.00-09.35, Moto3, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 09.50-10.30, Moto2, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 10.45-11.30, MotoGP, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 13.15-13.50, Moto3, Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 14.05-14.45, Moto2, Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 15.00-16.00, MotoGP, Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

