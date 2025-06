MotoGP oggi in tv, GP Olanda 2025: orari prove prove libere, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, venerdì 27 giugno, andrà in scena la prima giornata di prove libere del GP d’Olanda, decimo round del Motomondiale 2025. Sullo celebre circuito olandese, l’Università del Motociclismo, le squadre e i piloti lavoreranno alacremente per trovare la messa a punto ideale in vista delle qualifiche e della Sprint Race del sabato per la top-class, oltre che ovviamente per la gara domenicale.

In MotoGP Francesco Bagnaia avrà il solito obiettivo: ritrovarsi in sella alla Ducati GP25. L’esito finale del Mugello non è stato favorevole a Pecco e quel quarto posto ha assunto i connotati della bocciatura. Scopriremo se su una pista che in passato tanto gli ha dato riuscirà a esprimere il suo reale potenziale.

Grande favorito della vigilia non può che essere Marc Marquez. Lo spagnolo, compagno di squadra di Bagnaia, è il dominatore dell’annata e in questo fine-settimana ci tiene a ribadire il concetto, per smontare sul nascere qualunque ambizione da parte della concorrenza. Vedremo se il fratello Alex sarà performante anche in questo week end, per andare a completare l’ormai classica doppietta in famiglia.

Il venerdì del GP d’Olanda, decimo round del Motomondiale 2025, sarà trasmesso in diretta televisiva, a pagamento, su Sky Sport MotoGP (208) interamente; in streaming su SkyGo e su NOW. Non ci sarà la copertura in chiaro di TV8, in streaming su TV8.it. Non è prevista la trasmissione della giornata di prove libere e qualifiche della MotoE. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del day-1 sul tracciato olandese.

MOTOGP OGGI IN TV

Venerdì 20 giugno

Ore 08.30-08.45, MotoE, Prove libere 1 ad Assen (Olanda) – Nessuna copertura tv/streaming.

Ore 09.00-09.35, Moto3, Prove libere 1 ad Assen (Olanda) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 09.50-10.30, Moto2, Prove libere 1 ad Assen (Olanda) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 10.45-11.30, MotoGP, Prove libere 1 ad Assen (Olanda) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 13.15-13.50, Moto3, Pre-qualifiche ad Assen (Olanda) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 14.05-14.45, Moto2, Pre-qualifiche ad Assen (Olanda) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 15.00-16.00, MotoGP, Pre-qualifiche ad Assen (Olanda) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 17.00-17.10, MotoE, Qualifiche 1 ad Assen (Olanda) – Nessuna copertura tv/streaming.

Ore 17.20-17.30, MotoE, Qualifiche 2 ad Assen (Olanda) – Nessuna copertura tv/streaming.

PROGRAMMA GP OLANDA 2025: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208); non è prevista la copertura in chiaro, neanche in differita, su TV8 della giornata di prove libere odierna. Nessuna trasmissione prevista per la MotoE.

Diretta streaming: SkyGo e NOW; non è prevista la copertura in chiaro, neanche in differita, su TV8.it della giornata di prove libere odierna. Nessuna trasmissione prevista per la MotoE.

Diretta Live testuale: OA Sport

MOTOGP SU TV8

Venerdì 27 giugno

Non è prevista la copertura in chiaro delle prove libere odierne.