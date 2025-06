MotoGP oggi in tv, GP Italia 2025: orari warm-up e gara, streaming, programma TV8 e Sky

Oggi, domenica 22 giugno, andrà in scena il GP d’Italia, nono week end del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul tracciato toscano assisteremo a una gara decisamente interessante in cui la famiglia Marquez vorrà lasciare il segno. Nella Sprint Race di ieri ennesima doppietta con Marc a precedere come da copione Alex al termine.

Francesco Bagnaia sarà chiamato a una reazione, dopo quanto accaduto. Pecco, giunto terzo al termine degli undici giri della gara del sabato, continua a manifestare difficoltà in frenata. L’anteriore continua a essere un enigma per il centauro italiano e vedremo se queste difficoltà in sella alla Ducati GP25 si replicheranno.

Vero che i due Marquez sono quelli che nel corso delle prove libere hanno convinto maggiormente sul piano del passo. In particolare, il “93” ha fatto una differenza importante sulla costanza di rendimento ed è il chiaro favorito per l’affermazione quest’oggi. Una vittoria che avrebbe dei riflessi importanti nella classifica generale.

La domenica del GP d’Italia sarà trasmessa in diretta televisiva nella sua totalità su Sky Sport Uno (201) e su Sky Sport MotoGP (208). Su TV8, in chiaro, ci sarà la trasmissione in diretta delle gare delle tre categorie, ma non del warm-up della MotoGP. In streaming avremo la trasmissione in diretta su SkyGo e su NOW, mentre su TV8.it ci sarà la diretta delle tre corse, come già ribadito. OA Sport vi darà la piena copertura dell’evento.

PROGRAMMA GP ITALIA MOTOGP 2025: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208) trasmetteranno in diretta l’intero programma domenicale in Italia. Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) offrirà in diretta le tre gare in programma, ma non il warm-up.

Diretta streaming: L’appuntamento del Mugello della domenica potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Inoltre sarà possibile vederlo sul servizio streaming on demand NOW. Infine ci sarà anche la diretta delle gare sul sito internet TV8.it.

Diretta testuale: OA Sport

