MotoGP oggi in tv, GP Aragon 2025: orari prove libere 6 giugno, streaming, programma TV8 e Sky

Oggi, venerdì 6 giugno, andrà in scena la prima giornata di prove libere del GP di Aragon, ottavo round del Motomondiale 2025. Sul tecnico circuito spagnolo, le squadre e i piloti lavoreranno alacremente per trovare la messa a punto ideale in vista delle qualifiche e della Sprint Race del sabato per la top-class, oltre che ovviamente per la gara domenicale.

LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP ALLE 10.45 E ALLE 15.00

In MotoGP riprende la corsa iridata con Marc Marquez a recitare il ruolo del leader. Il fuoriclasse di Cervera è intenzionato ad aumentare il suo margine di vantaggio nei confronti della concorrenza, forte del feeling di una pista che in passato l’ha visto spesso e volentieri protagonista. Vedremo se il feeling con la Ducati ufficiale gli darà conforto.

Dovrà reagire Francesco Bagnaia. Pecco viene da un periodo complicato e i soli 4 punti rimediati tra Le Mans (Francia) e Silverstone (Gran Bretagna) pongono l’accento sulle criticità. Il piemontese si augura di ritrovare il feeling con la Rossa, su di un layout che lo vide per la prima volta vincitore nella massima cilindrata nel 2021.

Il venerdì del GP di Aragon, ottavo round del Motomondiale 2025, sarà trasmesso in diretta televisiva, a pagamento, su Sky Sport Uno (201) e su Sky Sport MotoGP (208) interamente; in streaming su SkyGo e su NOW. Non ci sarà la copertura in chiaro di TV8, in streaming su TV8.it. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del day-1 in terra iberica.

MOTOGP OGGI IN TV

Venerdì 6 giugno

Ore 09.00-09.35, Moto3, Prove libere 1 ad Aragon (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 09.50-10.30, Moto2, Prove libere 1 ad Aragon (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 10.45-11.30, MotoGP, Prove libere 1 ad Aragon (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 13.15-13.50, Moto3, Pre-qualifiche ad Aragon (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 14.05-14.45, Moto2, Pre-qualifiche ad Aragon (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 15.00-16.00, MotoGP, Pre-qualifiche ad Aragon (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

PROGRAMMA GP ARAGON 2025: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); non è prevista la copertura in chiaro su TV8 della giornata di prove libere odierna.

Diretta streaming: SkyGo e NOW; non è prevista la copertura in chiaro su TV8.it della giornata di prove libere odierna.

Diretta Live testuale: OA Sport

