MotoGP, Maverick Viñales il più veloce nei Test di Aragon. Nono Francesco Bagnaia

La MotoGP vede andare in archivio la giornata dedicata interamente ai Test prevista sul circuito di Alcañiz: al MotorLand la classifica combinata delle due sessioni odierne pone ai primi tre posti altrettante scuderie diverse.

Il migliore di giornata risulta essere lo spagnolo Maverick Vinales sulla KTM, che proprio all’ultimo respiro stabilisce il miglior crono di giornata in 1:45.694, beffando Marco Bezzecchi, il quale, in sella all’Aprilia, a pochi minuti dal termine aveva fatto segnare 1:45.700.

Lo spagnolo e l’italiano fanno, rispettivamente, 10 e 4 millesimi meglio del tempo ottenuto sullo stesso circuito sabato scorso nelle qualifiche del GP di Aragon dal poleman Marc Marquez, che era il record del tracciato, oggi terzo sulla Ducati in 1:45.749, ad appena 0.055 dalla vetta.

La quarta posizione, con la GP24, è dello spagnolo Fermin Aldeguer, che fa segnare 1:45.958, mentre chiude quinto l’altro iberico Pedro Acosta, in 1:46.029. Sesta posizione per Franco Morbidelli: l’azzurro non migliora il crono del mattino e chiude in 1:46.096.

Non si migliorano rispetto alla prima sessione neppure il transalpino Fabio Quartararo, sulla Yamaha, settimo in 1:46.213, lo spagnolo Alex Marquez, ottavo in 1:46.273, Francesco Bagnaia, nono in 1:46.391, e lo spagnolo Joan Mir, decimo con la Honda in 1:46.391.