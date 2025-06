MotoGP, Maverick Viñales: “Abbiamo lavorato tantissimo, domani dovrò testare la gomma”

Si sono da poco concluse le pre-qualifiche della MotoGP, valide per il Gran Premio d’Italia, nono appuntamento del Motomondiale 2025. Sul circuito del Mugello la migliore prestazione è stata fatta segnare dalla Red Bull KTM Tech3 di Maverick Viñales che ha siglato il crono di 1:44.634. Lo spagnolo si è esaltato sul circuito italiano e potrebbe dare fastidio in vista della gara di domenica.

Seconda posizione per un ottimo Francesco Bagnaia a 110 millesimi dalla vetta. Il centauro italiano sembra aver ritrovato linfa vitale in un circuito che gli ha già regalato tre vittorie. Subito dietro troviamo l’altra Ducati Ufficiale di Marc Marquez, a 146 millesimi dal connazionale Viñales. Conquista il Q2 anche la Ducati del Team Gresini guidata da Alex Marquez, con un ritardo di 153 millesimi dalla prima piazza.

Bene anche Marco Bezzecchi (Aprilia,+0.361) sesto ed il duo del VR46 Racing Team composto da Franco Morbidelli (nono,+0.510) e Fabio Di Giannantonio (decimo,+0.645). In vista di domani Maverick Viñales potrebbe essere un’incognita a cui prestare attenzione. Il pilota iberico, ai microfoni di Sky Sport, si è così espresso: “Oggi dobbiamo essere contenti, è il primo turno che concludiamo da leader nel Mondiale con la KTM. Ad Aragon abbiamo lavorato tantissimo per fare girare la moto, quando lasciavo il freno davanti non riuscivo a curvare, dovevi forzare l’anteriore.”

“Abbiamo lavorato con l’aereodinamica per girare più facilmente ed oggi era importante avere un riscontro al Mugello. Abbiamo fatto un passo in avanti ma ancora dobbiamo lavorare sui dettagli. Quando fa così caldo è molto dura in gara, verrà sicuramente fatta una gestione della gomma, è un attimo a perdere tutto il grip. Domani nella FP2 lavorerò sulle gomme per capire dove posso spingere di più e scoprire qual è il migliore passo”, ha poi concluso Viñales.