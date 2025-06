MotoGP, Massimo Rivola a muso duro: “Martin ha contratto con noi, altrimenti ci sediamo davanti a un giudice”

La querelle Jorge Martin-Aprilia prosegue, dopo che il manager del pilota spagnolo, Albert Valera, ha gettato benzina sul fuoco nel corso dell’ultimo fine-settimana ad Assen. Intervistato da Motorsport.com, Valera ha sostenuto la validità della clausola presente nel contratto che consentirebbe a Jorge di liberarsi se dopo sei gare non fosse in una determinata posizione nella classifica del Mondiale.

“L’attivazione della clausola lascia Jorge libero di firmare con chiunque voglia per il 2026. Honda? È un’alternativa, ovviamente sì“, aveva dichiarato il manager. L’Aprilia, dal canto suo, ha ribadito più volte di non ritenere valida questa clausola,dal momento che l’iberico ha disputato una sola di queste prime sei gare a causa degli infortuni.

Intervistato ai microfoni di Sky Sport MotoGP, il CEO di Aprilia Racing, Massimo Rivola, ha dichiarato: “Noi abbiamo sempre sostenuto che il pilota ha il contratto e quando starà bene tornerà in sella e guiderà. Se il pilota vuole andare via ci dovrà essere qualcuno che dica che è libero e non saremo noi, quindi sarà un giudice eventualmente. Nel frattempo se si vuole trovare una soluzione ci dobbiamo sedere a un tavolo e parlare seriamente“, ha dichiarato Rivola.

“Noi siamo sempre stati coerenti con la nostra posizione, se il pilota e il manager vogliono andare via perché hanno offerte super milionarie da altre parti, onestamente mi interessa poco, rimane con noi. Se vogliono andare via ci sediamo a un tavolo, altrimenti ci sediamo davanti a un giudice“, ha ribadito.