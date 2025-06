MotoGP, Marco Bezzecchi: “Mugello pista fantastica. In Aprilia le cose stanno migliorando”

Marco Bezzecchi sogna in grande alla vigilia del Gran Premio d’Italia 2025, nono capitolo stagionale del Mondiale MotoGP. Per il romagnolo sarà la prima apparizione al Mugello da pilota ufficiale Aprilia, dopo aver sempre mancato l’appuntamento con il podio in questo circuito sulla Ducati nel triennio 2022-2024. Vedremo se il Bez sarà in grado di tenere alta la bandiera della Casa di Noale, sempre priva dell’infortunato (e ormai in uscita) Jorge Martin.

“Sono molto contento di arrivare al Mugello, è una pista fantastica per tutti noi piloti italiani. Sarà bellissimo correrci per la prima volta con l’Aprilia. Stiamo facendo un buon lavoro e le cose stanno migliorando passo dopo passo. Speriamo di riuscire a fare un bel weekend e di far divertire tutti i tifosi“, dichiara il centauro italiano in vista del weekend toscano.

Bezzecchi sembra aver trovato un buon feeling con la RS-GP come dimostrano la vittoria di Silverstone ed il doppio ottavo posto in rimonta ad Aragon partendo dal fondo della griglia per una qualifica da incubo, quindi può essere considerato uno dei possibili outsider di lusso alle spalle dei soliti ducatisti.

Al suo fianco ci sarà il tester Lorenzo Savadori: “Il Mugello è un tracciato bellissimo, non vedo l’ora di scendere in pista. Dopo il GP di Aragón abbiamo fatto dei test molto importanti, da cui sono emersi aspetti davvero interessanti. Anche durante il weekend del Mugello continueremo con lo sviluppo della moto. Ci saranno tantissimi tifosi ed è sempre bellissimo tornare a correre in Italia“.