MotoGP, Marco Bezzecchi: “Mi sono trovato bene fin da subito, ma la moto è nervosa nel T3”

Un venerdì positivo per Marco Bezzecchi al GP d’Italia, nono appuntamento valido per il Motomondiale 2025 di MotoGP. Il pilota in forza all’Aprilia si è reso artefice di un’ottima prima sessione di prove libere e di una buona pre-qualifica, centrando rispettivamente la prima e la sesta posizione sulla pista del Mugello.

Una volta arrivato ai microfoni di Sky Sport Italia, il centauro romagnolo ha commentato quanto fatto: “Fa caldo, ma mi sono trovato bene fin da stamattina – ha detto “Bez” – Andiamo piuttosto bene, anche se abbiamo sempre qualche problemino che ci portiamo dentro. Dopo i test c’è stato un bello step in avanti, ho trovato il meglio fin da subito. Anche oggi quando messo la soft dietro sono riuscito a migliorare; sono un pelo lontano da Vinales, Bagnaia, Marc ed Alex Marquez. Noi siamo più distaccati, ma sono contento“.

Bezzecchi ha quindi proseguito: “Dobbiamo migliorare in termini di movimenti della moto; qui ci sono curve lunghe, fluide. È molto importante avere una moto che segua il flow. La nostra è invece un po’ nervosa, specie al T3 e al T4, anche se in quest’ultimo sono stato velocissimo. Al T3 si muove tanto, così come alle due arrabbiate, alla Scarperia ed alla staccata del Correntaio. Con il davanti siamo più in difficoltà rispetto al solito. Queste sono le cose che vorrei migliorare“.

In ultimo il nativo di Rimini ha aggiunto: “Ad Aragon nel test del lunedì la pista era nera, c’era troppa gomma. Quando c’è molto grip fatichiamo ancora di più con il sottosterzo. Ero contento di essere riuscito a fare un time attack vero forse per la seconda e terza volta in un test. Negli altri non abbiamo avuto tempo. Qui i risultati si sono visti, ma non basta. Dobbiamo lavorare ancora. Vediamo che succede domani”.